200 км/ч на трех колесах — видео опасного трюка — журнал За рулем

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200 км/ч на трех колесах — видео опасного трюка

Секрет кроется в интересных особенностях подвески этих стареньких Ситроенов.

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Возможно, вы уже видели видео, в которых старые Ситроены ездят на трех колесах. Они оснащены гидропневматической подвеской, как у классического DS, которая позволяет менять колеса без домкрата — оно просто поднимается в воздух.

На YouTube можно найти множество видеороликов, в которых Citroen едет на трех колесах, но на небольшой скорости, так как в этом режиме автомобиль гораздо менее устойчив. Но в новом видео, снятом на Ближнем Востоке, Ситроены несутся со скоростью свыше 200 км/ч.

Пара Citroen Xantia 1990-х годов несется по дороге общего пользования. Оба они оснащены гидропневматической подвеской Hydractive, которая впервые была представлена на модели XM. Сперва сложно сказать, с какой скоростью едут машины, но вот в кадр попадает панель приборов, и видно, что стрелка спидометра находится на отметке 180 км/ч.

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Затем автомобили разгоняются до скорости более 200 км/ч, и в какой-то момент одному из Ситроенов нужно взять правее, чтобы объехать грузовик. Видно, что некоторое время машина ехала на двух колесах.

Удивительно, но опасный заезд закончился удачно, и в ходе него никто не пострадал — обе машины благополучно съехали на обочину, чтобы прикрутить колеса обратно.

Фото, видео: YouTube

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