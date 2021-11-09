Секрет кроется в интересных особенностях подвески этих стареньких Ситроенов.

Материалы по теме Попытка занять чужую парковку кончилась комично

Возможно, вы уже видели видео, в которых старые Ситроены ездят на трех колесах. Они оснащены гидропневматической подвеской, как у классического DS, которая позволяет менять колеса без домкрата — оно просто поднимается в воздух.

На YouTube можно найти множество видеороликов, в которых Citroen едет на трех колесах, но на небольшой скорости, так как в этом режиме автомобиль гораздо менее устойчив. Но в новом видео, снятом на Ближнем Востоке, Ситроены несутся со скоростью свыше 200 км/ч.

Пара Citroen Xantia 1990-х годов несется по дороге общего пользования. Оба они оснащены гидропневматической подвеской Hydractive, которая впервые была представлена на модели XM. Сперва сложно сказать, с какой скоростью едут машины, но вот в кадр попадает панель приборов, и видно, что стрелка спидометра находится на отметке 180 км/ч.

Затем автомобили разгоняются до скорости более 200 км/ч, и в какой-то момент одному из Ситроенов нужно взять правее, чтобы объехать грузовик. Видно, что некоторое время машина ехала на двух колесах.

Удивительно, но опасный заезд закончился удачно, и в ходе него никто не пострадал — обе машины благополучно съехали на обочину, чтобы прикрутить колеса обратно.

Безрассудно ведут себя на дороге и некоторые жители США. Например, этот кучер конной повозки, дрифтующей по дороге.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: YouTube