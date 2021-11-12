Эксперт объяснил, как избежать деформации автомобильных шин — журнал За рулем

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Эксперт объяснил, как избежать деформации автомобильных шин

Если машина зимой больше стоит, это, скорее всего, приведет к необратимым деформациям.

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Без движения автомобиля колеса, условно говоря, «оквадратятся» в местах воздействия нагрузки. Если машину оставляют на зиму в гараже, рекомендуется раз в месяц выезжать-заезжать, чтобы она встала на другие точки контакта шин с поверхностью, советует доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.

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Зимой низкие температуры сами по себе на технику никак не влияют, негативно воздействует на машину повышенная влажность, рассказал Лев Зиманов в интервью радио Sputnik. Поэтому при зимней консервации автомобиль нужно оставлять в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

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Он напомнил, что когда-то у людей в гаражах мог быть еще и погреб для овощей. Из этой ямы, расположенной, как правило, под днищем автомобиля, проходил более или менее теплый воздух, и это приводило к коррозии.

Фото: Depositphotos

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