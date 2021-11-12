Найден новый способ не платить штрафы — журнал За рулем

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Найден новый способ не платить штрафы

Ушлые владельцы регистрируют свои автомобили на несовершеннолетних... — ГИБДД уже составила почти 2400 протоколов.

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Новый способ уйти от оплаты штрафов раскрыли в ГИБДД: недобросовестные автомобилисты регистрируют автомобили на несовершеннолетних, после чего сознательно перемещаются по дорогам общего пользования, избегая ответственности за нарушения правил дорожного движения, рассказал Телеграм-канал столичной Госавтоинспекции. Однако остаться безнаказанными водителям «машин-невидимок» не удастся.

За последние три месяца инспекторы ДПС активизировали работу в этом направлении и установили 50 фактических владельцев таких транспортных средств. В отношении них вынесено без малого 2400 постановлений по административным правонарушениям.

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А в дальнейшем водители на «невидимках», попадающие на камеры фото- и видеофиксации, будут привлекаться к ответственности в автоматическом режиме, пишет источник. Ранее «За рулем» сообщал, что дорожные комплексы ГИБДД с расширенным функционалом появляются по всей России.

Фото: Андрей Васильев / ТАСС

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