Покупатели Lada смогут отказаться от новых «допов» — журнал За рулем

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Покупатели Lada смогут отказаться от новых «допов»

Доплата за опции действительно скоро появится, но обязательной ее делать не будут.

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АВТОВАЗ отложил введение обязательных допов

В истории с комплектами фирменных аксессуаров, которыми предполагалось комплектовать товарные автомобили Lada, произошел очередной поворот. Как сообщали независимые источники (информация так и осталась без официального подтверждения), изначально АВТОВАЗ планировал в обязательном порядке комплектовать машины в дилерских центрах наборами допоборудования начиная с 15 ноября, но затем нововведение отложили до 1 декабря.

По поступившей ранее информации, допоборудование должно было устанавливаться прямо в автосалонах официальных дилеров. Для разных моделей полагаются разные наборы стоимостью от 8 до 30 тысяч рублей (цифры предварительные), в которую входят коврики, защитные сетки, дефлекторы на стекла, защита картера (в отдельных случаях) и другие элементы. Эти наборы планировалось отразить на официальном сайте Lada.ru с соответствующей корректировкой цен на авто. Сейчас же, после очередного уточнения, сделанного сайтом Лада.Онлайн, все остается так же — за исключением одного нюанса.

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По данным источника, АВТОВАЗ разослал официальным дилерам еще одно уточняющее письмо. В нем говорится, что с 1 декабря на сайте производителя действительно появится комплектации «с дополнительными вариантами» — т.е. будет указана информация о включении в базовое оборудование набора аксессуаров, о его составе и цене.

Однако есть важное пояснение: на тех же страницах сайта будет сказано о праве покупателя исключить набор аксессуаров из базового оборудования с соответствующим уменьшением цены автомобиля.

Указано также, что для каждой комплектации набор будет неделимым, т.е. из него нельзя будет выбрать отдельные позиции — нужно будет либо заказывать его целиком, либо полностью от него отказываться.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

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