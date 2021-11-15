Роспотребнадзор назвал признаки опасной незамерзайки

Минимизировать вероятность нарваться на подделку можно, приобретая товар исключительно в специализированных магазинах, напомнили в ведомстве.

Основные признаки опасной незамерзающей жидкости для чистки стекол автомобиля назвали в Роспотребнадзоре. Это: подозрительно низкая цена, некачественная тара и наличие в составе метанола. Такие признаки говорят о том, что незамерзающая жидкость может быть вредна для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства.





Метанол — яд, считают в Роспотребнадзоре, который способен вызвать отравление со смертельным исходом. Он действует на нервную систему, опасен для органов зрения. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека составляет от 30 до 50 граммов, а для тяжелого отравления со слепотой может быть достаточно даже 5–10 граммов. Вдыхание его паров также опасно: это раздражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей, глаз и может вызвать отравление, предупредили специалисты. Опасность метилового спирта в том, что по запаху, вкусу и цвету он не отличается от этилового, и выявить его содержание можно только в лабораторных условиях.

Но борьба с суррогатом идет успешно: в 2020–2021 годах в крупных магазинах Москвы не было выявлено незамерзающей жидкости, не соответствующей требованиям. Подделки ведомство находило на автомойках, в шиномонтажах и местах незаконной торговли. Эксперты предупредили, что стоит насторожиться, если цена на стеклоомывающую незамерзающую жидкость — 100–120 рублей (или меньше) за пятилитровую канистру с указанной температурой замерзания —30 градусов.

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Качественная жидкость должна находиться в надежной таре, этикетка с четким текстом должна быть приклеена ровно. На ней обязательно указаны наименование фирмы-изготовителя, адрес производства, дата выпуска и сертификаты. На этикетке всегда сообщают состав жидкости и рекомендации по применению.

В состав незамерзающей жидкости могут входить только определенные компоненты. Большинство незамерзаек изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств (поверхностно-активных веществ (ПАВ)), ароматизаторов, красителей. Использовать допускается изопропиловый спирт, пропиленгликоль, этиленгликоль.

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Фото: Михаил Почуев/ТАСС