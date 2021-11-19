КАМАЗ объявил войну магазинам запчастей

Компания, незаконно использовавшая знак КАМАЗа, «попала» на полмиллиона рублей.

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За последний месяц служба безопасности ПАО «КАМАЗ» дважды пресекла незаконное использование товарного знака предприятия. Еще в конце октября на КАМАЗе рассказывали о том, что в результате совместной работы с ОЭБиПК УМВД был установлен администратор сайта kamaz-comauto.ru, некий гражданин Мокеев, который после общения с сотрудниками полиции прекратил администрирование сайта.

Однако высвобожденный домен вскоре занял гражданин Белоногов, проживающий в городе Ржев. В отношении нарушителя составили протокол по ст. 14.10 КоАП, а позднее суд наказал его штрафом в 5000 рублей. И если эту историю можно было бы озаглавить «легко отделался», следующий эпизод так уже не назвать.

О новом и куда более серьезном случае незаконного использования товарного знака пресс-служба КАМАЗа сообщила 19 ноября. В ходе работы по выявлению нарушений исключительных прав ПАО «КАМАЗ» сотрудники СБ обнаружили компанию «Торговый дом „КАМАЗ-ЗАПЧАСТЬ“ из Томска, которая также незаконно использовала товарный знак КАМАЗа.

В адрес нарушителя была направлена претензия о прекращении использования знака и выплате компенсации в размере 500 тысяч рублей. Компания частично удовлетворила претензию, сменив название на «КАМА-ЗАПЧАСТЬ», однако платить отказалась. После этого ПАО «КАМАЗ» обратилось в Арбитражный суд Томской области, и по итогам судебных разбирательств компания все же выплатила компенсацию в установленном размере.

Сейчас КАМАЗ готовит к запуску в производство новое семейство коммерческих грузовиков Компас.

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Фото: КАМАЗ