Новый китайский внедорожник для России: турбо, 249 л.с.

Новая модель премиального бренда Exeed VX позиционируется как флагман, и с таким силовым агрегатом она станет самым мощным китайским автомобилем в РФ.

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Компания Chery раскрыла часть технических характеристик внедорожника премиального бренда Exeed. Как сообщает пресс-служба, Exeed VX получит бензиновый турбодвигатель 2.0TGDI. Этот мотор является «родственником» 1.6TGDI, известного в России по моделям Exeed TXL и Chery Tiggo 8 Pro, и он сделает Exeed VX самым мощным китайским автомобилем в России. Сейчас таковым, напомним, является Geely Tugella.

Двухлитровая бензиновая «турбочетверка» с непосредственным впрыском и электронно-управляемой турбиной развивает 249 л.с. и 385 Нм и в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом DCT от Getrag способна ускорить семиместный внедорожник до 100 км/ч за 8,5 секунды.

У мотора алюминиевые блок и головка, чугунные гильзы и двойная система изменения фаз газораспределения (DVVT). Трансмиссия 7DCT — это робот со сцеплениями мокрого типа и запатентованной системой охлаждения.

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Что касается покупательской ниши, то прямыми конкурентами Exeed VX, судя по всему, окажутся GAC GS8 и Toyota Land Cruiser 300 — новый полноразмерный внедорожник близок к указанным автомобилям по габаритам: длина VX составляет 4970 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1788 мм. Колесная база — 2900 мм, дорожный просвет — 200 мм, объем багажника — 520 литров. Передняя подвеска — McPherson, задняя — независимая многорычажка; колесные диски — 20 дюймов.

Обещается полный набор премиальных опций, поэтому вполне вероятно, что и по цене Exeed VX вплотную приблизится к значениям, характерным для перечисленных моделей. Дату премьеры автомобиля в России компания пока не называет, но независимые источники ранее сообщали, что это произойдет в начале декабря текущего года.

Фото: Chery