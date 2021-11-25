УАЗ собирается усовершенствовать модель Патриот

Сейчас производитель ищет «варианты и способы» дальнейшего обновления моделей - с учетом нынешних скромных возможностей.

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В последнее время в сети активно обсуждается дальнейшая судьба завода УАЗ — после того как стало известно об отказе производителя от самостоятельной разработки новых моделей, начали появляться прогнозы о скором закрытии старейшего отечественного автозавода. В комментариях под одной из недавних публикаций в официальном сообществе УАЗа в соцсети ВКонтакте пользователи интересуются, насколько реальны столь нерадужные перспективы.

Завод работает и будет продолжать работать. Наши автомобили пользуются спросом. Патриот является нашим флагманским продуктом, который будет совершенствоваться в рамках наших возможностей. Варианты и способы для этого мы ищем», — отвечает представитель УАЗа.

На предприятии уверены, что завод будет жить, рекомендуют не торопиться с выводами и следить за новостями... Напомним, УАЗ Патриот производится уже более 15 лет, в последний раз его модернизировали в 2019 году, и изменения пошли на пользу. Но претензии к машине у покупателей остались. В то же время «буханка» выпускается почти 60 лет, но у нее все еще много поклонников.

В ноябре 2021 года УАЗ официально отказался от разработки всех новых моделей и начал готовиться к вхождению в глобальный автоконцерн, название которого пока не разглашается.

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Фото: УАЗ