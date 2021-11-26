Топ-5 самых необычных повреждений автомобилей

Оказывается, опасность для автомобилей несут не только другие участники дорожного движения.

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После анализа страховых выплат по каско эксперты страховой компании «Согласие» составили рейтинг самых нестандартных причин нанесения ущерба автомобилям.

На первое место они поставили прохожих, а рекордным возмещением стала сумма в 117 тысяч рублей, когда на Таганке кто-то пнул Mercedes-Benz E220. В большинстве случаев такие «футболисты» находятся в нетрезвом состоянии.

На втором месте — воры, которым вдруг что-то приглянулось в салоне припаркованного автомобиля. Например, ноутбук, который украли из Mercedes-Benz GLC, за что пострадавшему было выплачено 55,4 тысячи рублей.

На третьем месте — строители, проливающие краску и бетон на припаркованные автомобили. Например, в Кемеровской области рабочие покрасили не только колесо обозрения, но и стоявшую рядом Lada Granta, нанеся ущерб в 36,4 тысячи рублей.

Повредить машину могут и дети. Так, в Екатеринбурге они закидали камнями Kia Rio, за что его владелец получил выплату в размере 27,3 тысячи рублей.

На пятом месте рейтинга оказались животные. Кстати, в сети есть очень популярный ролик, как свора собак отрывает у автомобиля бампер. В отчете же «Согласия» говорится о собаке, которая поцарапала Toyota Camry, нанеся ущерб в 18 тысяч рублей.

А здесь вы найдете видео с медведем, который отрывает дверь у дорогого суперкара.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: amazon.com