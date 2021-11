Кроссоверы Hyundai Tucson получили 2 новые комплектации

Tucson четвертого поколения предлагают в комплектациях Family Plus и Lifestyle Plus с рядом полезных опций и поддержкой современных телематических сервисов.

Кроссовер Hyundai Tucson можно приобрести в двух новых версиях — Family Plus и Lifestyle Plus. Оснащаются такие автомобили дизельным двигателем 2.0 мощностью 186 л.с. и 8-ступенчатой АКП, а также системой интеллектуального полного привода с функцией выбора режимов движения.

В комплектации Family Plus появится ряд новых функций, повышающих комфорт и безопасность. Здесь шесть подушек безопасности, светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов, подогрев ветрового стекла, рулевого колеса и передних сидений, двухзонный климат-контроль с функцией рассеивания воздуха, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, задние парктроники, а также 17-дюймовые легкосплавные диски.

С помощью сервисов Bluelink владелец может со смартфона дистанционно запускать двигатель, прогревать салон и включать подогрев сидений и ветрового стекла. Максимальная рекомендованная розничная цена Tucson в комплектации Family Plus составляет 2 544 000 рублей.

В новую комплектацию Lifestyle Plus входят сиденья с комбинированной отделкой из натуральной и искусственной кожи и возможностью выбора одного из четырех цветов, цифровая приборная панель с цветным 10,25-дюймовым экраном, аудиосистема премиум-класса с 8 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем, электронный селектор АКП, контурная подсветка салона, 18-дюймовые легкосплавные диски и комплекс телематических сервисов Bluelink. В этой версии Hyundai Tucson можно приобрести за 2 764 000 рублей.

Для комплектации Lifestyle Plus за 50 тыс. руб. доступен пакет Navigation, в который входит навигационная система с цветным 10,25-дюймовым сенсорным экраном и система управления микроклиматом, которая может автоматически задействовать подогрев рулевого колеса и сиденья водителя при низких температурах. Расширен набор сервисов Bluelink, в частности, можно выстраивать маршрут на смартфоне и передавать его в бортовую навигационную систему автомобиля.

Кроме того, за 115 тыс. руб. предлагается комплекс интеллектуальных систем Smart Sense, куда входят система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией проезда перекрестков, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, система автоматического управления дальним светом, система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне и т. д.

Hyundai Tucson четвертого поколения в новых комплектациях Family Plus, Lifestyle Plus и Lifestyle Plus с опциональными пакетами можно приобрести в официальных дилерских центрах и на платформе онлайн-продаж бренда.

Фото: Hyundai