Депутат посадила за руль 10-летнего сына, а потом возмутилась травлей в соцсетях

Светлана Малашкова ничего предосудительного в своих действиях не видит, ведь доверила она руль ребенку не на трассе, а на сельской дорожке.

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В Ленобласти мать разрешила управлять своим кроссовером Mitsubishi Outlander малолетнему сыну. Все это она снимала на видео, которое опубликовала в сторис в Instagram. Позже Светлана Малашкова очень пожалела, что выложила видео в соцсеть, и пожаловалась на травлю.

Она член совета депутатов Гатчины, входит в комиссию по вопросам законности. Председатель совета Виталий Филоненко сказал Telegram-каналу «Подъем», что инцидент рассмотрит комиссия по этике.

Сама Светлана считает, что набросились на нее только потому, что она не обычный человек, а депутат. Мальчик сидел у нее на коленях, порулить она ему дала на пустой дороге в деревне Питкелево и сама подстраховывала его действия.

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«Я не оправдываю тех, кто выезжает таким образом в город, но совершенно не против интереса мальчуганов в поле, лесной дороге и вдали от трасс под родительским контролем. Моя ошибка только в том, что не подумала и скинула видео порадоваться за взрослеющего сына и совсем забыла, что нужно тише-тише. У нас время наступило, когда не дай бог что лишнее скажешь и покажешь — доносы тут как тут», — оправдывается она.

В полиции Гатчинского района Ленобласти за уроки вождения для несовершеннолетнего назначили ей штраф в 3 тысячи рублей, пишет 47news. Она признана виновной в нарушении правил перевозки людей, а именно детей.

Малашкова в прошлом и сама служила в гатчинской полиции. Позже прославилась как экоактивист, борющийся со свалками.

А эти дети от полноты чувств расписали папину машину фломастерами.



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Фото: Depositphotos