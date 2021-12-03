В 2021 году появилось 49 новых моделей — надо помочь решить их спор: кто из них самый-самый. И тут без вас, дорогие читатели, как всегда не обойтись!

Материалы по теме Гран-при 2021: Мы подарили читателям три внедорожника Lada Niva Travel

В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Это будут внедорожники Lada Niva. Чтобы выиграть один из них, нужно, по традиции, заполнить анкету Гран-При и проголосовать за автомобили, которые вы, и только вы, считаете лучшими в своих номинациях.

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. Поэтому вы легко найдете время, чтобы выбрать лучшие автоновинки 2021 года в приятной и спокойной обстановке. А чтобы вам было проще выбирать, напомним пару ключевых моментов.

Все автомобили в номинациях — новинки 2021 года, которые либо появились в России, либо сменили поколение в 2021 году. Все они распределены по 11 классам:

Компактный и средний класс (5 номинантов) Компактные кроссоверы и внедорожники (9 номинантов) Средние кроссоверы и внедорожники (5 номинантов) Средние премиальные кроссоверы и внедорожники (5 номинантов) Большие кроссоверы и внедорожники (4 номинанта) Особо большие кроссоверы и внедорожники (3 номинанта) Представительский класс (2 номинанта) Спортивные автомобили (5 номинантов) Коммерческие автомобили (4 номинанта) Семейные автомобили (3 номинанта) Электромобили (4 номинанта)

Смотреть каталог номинантов Гран-при «За рулем» 2022.

Оценивать вы их будете не просто руководствуясь скучным «нравится/не нравится», а по трем важным критериям:

Техника или инженерные особенности автомобиля — двигатели, подвески, оснащение, безопасность, узнать об особенностях которых можно не выходя из голосования, открыв статьи о моделях на нашем сайте.

или инженерные особенности автомобиля — двигатели, подвески, оснащение, безопасность, узнать об особенностях которых можно не выходя из голосования, открыв статьи о моделях на нашем сайте. Дизайн очень важен, но субъективен, а значит ошибиться с его оценкой не получится. Просто учитывайте не только внешность, причем, в разных ракурсах, но и салон.

очень важен, но субъективен, а значит ошибиться с его оценкой не получится. Просто учитывайте не только внешность, причем, в разных ракурсах, но и салон. Практичность — самый интересный параметр, оценивая который вы не сможете не примерить автомобиль на себя. Удобно было бы вам им владеть? Есть ли рядом сервис марки, достаточно ли просторный салон и багажник, хватит ли дорожного просвета, не слишком ли автомобиль мал или, наоборот, велик?

Как видите, все очень просто и увлекательно, а шанс выиграть Ниву добавляет нашему Гран-при азарта. Поэтому выбирайте, голосуйте, выигрывайте!