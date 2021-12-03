В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.
Это будут внедорожники Lada Niva. Чтобы выиграть один из них, нужно, по традиции, заполнить анкету Гран-При и проголосовать за автомобили, которые вы, и только вы, считаете лучшими в своих номинациях.
Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. Поэтому вы легко найдете время, чтобы выбрать лучшие автоновинки 2021 года в приятной и спокойной обстановке. А чтобы вам было проще выбирать, напомним пару ключевых моментов.
Все автомобили в номинациях — новинки 2021 года, которые либо появились в России, либо сменили поколение в 2021 году. Все они распределены по 11 классам:
- Компактный и средний класс (5 номинантов)
- Компактные кроссоверы и внедорожники (9 номинантов)
- Средние кроссоверы и внедорожники (5 номинантов)
- Средние премиальные кроссоверы и внедорожники (5 номинантов)
- Большие кроссоверы и внедорожники (4 номинанта)
- Особо большие кроссоверы и внедорожники (3 номинанта)
- Представительский класс (2 номинанта)
- Спортивные автомобили (5 номинантов)
- Коммерческие автомобили (4 номинанта)
- Семейные автомобили (3 номинанта)
- Электромобили (4 номинанта)
Смотреть каталог номинантов Гран-при «За рулем» 2022.
Оценивать вы их будете не просто руководствуясь скучным «нравится/не нравится», а по трем важным критериям:
- Техника или инженерные особенности автомобиля — двигатели, подвески, оснащение, безопасность, узнать об особенностях которых можно не выходя из голосования, открыв статьи о моделях на нашем сайте.
- Дизайн очень важен, но субъективен, а значит ошибиться с его оценкой не получится. Просто учитывайте не только внешность, причем, в разных ракурсах, но и салон.
- Практичность — самый интересный параметр, оценивая который вы не сможете не примерить автомобиль на себя. Удобно было бы вам им владеть? Есть ли рядом сервис марки, достаточно ли просторный салон и багажник, хватит ли дорожного просвета, не слишком ли автомобиль мал или, наоборот, велик?
Как видите, все очень просто и увлекательно, а шанс выиграть Ниву добавляет нашему Гран-при азарта. Поэтому выбирайте, голосуйте, выигрывайте!
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.