Старт Гран-при «За рулем»! — Вы это ждали: выбираем лучшие автомобили — журнал За рулем

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Старт Гран-при «За рулем»! — Вы это ждали: выбираем лучшие автомобили

В 2021 году появилось 49 новых моделей — надо помочь решить их спор: кто из них самый-самый. И тут без вас, дорогие читатели, как всегда не обойтись!

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В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Это будут внедорожники Lada Niva. Чтобы выиграть один из них, нужно, по традиции, заполнить анкету Гран-При и проголосовать за автомобили, которые вы, и только вы, считаете лучшими в своих номинациях.

Старт Гран-при «За рулем»! — Вы это ждали: выбираем лучшие автомобили

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Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. Поэтому вы легко найдете время, чтобы выбрать лучшие автоновинки 2021 года в приятной и спокойной обстановке. А чтобы вам было проще выбирать, напомним пару ключевых моментов.

Все автомобили в номинациях — новинки 2021 года, которые либо появились в России, либо сменили поколение в 2021 году. Все они распределены по 11 классам:

  1. Компактный и средний класс (5 номинантов)
  2. Компактные кроссоверы и внедорожники (9 номинантов)
  3. Средние кроссоверы и внедорожники (5 номинантов)
  4. Средние премиальные кроссоверы и внедорожники (5 номинантов)
  5. Большие кроссоверы и внедорожники (4 номинанта)
  6. Особо большие кроссоверы и внедорожники (3 номинанта)
  7. Представительский класс (2 номинанта)
  8. Спортивные автомобили (5 номинантов)
  9. Коммерческие автомобили (4 номинанта)
  10. Семейные автомобили (3 номинанта)
  11. Электромобили (4 номинанта)

Смотреть каталог номинантов Гран-при «За рулем» 2022.

Оценивать вы их будете не просто руководствуясь скучным «нравится/не нравится», а по трем важным критериям:

  • Техника или инженерные особенности автомобиля — двигатели, подвески, оснащение, безопасность, узнать об особенностях которых можно не выходя из голосования, открыв статьи о моделях на нашем сайте.
  • Дизайн очень важен, но субъективен, а значит ошибиться с его оценкой не получится. Просто учитывайте не только внешность, причем, в разных ракурсах, но и салон.
  • Практичность — самый интересный параметр, оценивая который вы не сможете не примерить автомобиль на себя. Удобно было бы вам им владеть? Есть ли рядом сервис марки, достаточно ли просторный салон и багажник, хватит ли дорожного просвета, не слишком ли автомобиль мал или, наоборот, велик?

Как видите, все очень просто и увлекательно, а шанс выиграть Ниву добавляет нашему Гран-при азарта. Поэтому выбирайте, голосуйте, выигрывайте!

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