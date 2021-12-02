Лед, камни, град и деревья: названы причины самых дорогих повреждений авто

Составлен список наиболее крупных выплат за ущерб, нанесенный легковым машинам различными предметами и природными явлениями.

Эксперты страховой компании «Согласие» изучили данные по автокаско за 2021 год и составили список больших выплат, связанных с природными явлениями.

Ливни и град

Самым «дорогим» стал июньский ливень, который затопил BMW X1 в г. Одинцово (Московская область), выплата «Согласия» составила 2,5 млн рублей.

Самым убыточным признан град в Павловском районе Краснодарского края в июне 2021 года — он нанес Kia Rio ущерб на 623,5 тыс. рублей. В Карачаево-Черкесии был помят градом BMW X6 — выплата составила 602,3 тыс. рублей. В Екатеринбурге Volvo XC90 получила повреждения по той же причине на сумму 267 тыс. руб. Сильный дождь, град и ветер повредили Hyundai Creta в Брянске (выплата — 237,2 тыс. руб.).

Лед и снег

Большинство случаев падения глыб снега и льда приходится на февраль и март, остальные — на ноябрь, декабрь, январь. Самая «дорогая» льдина рухнула в Калуге и нанесла ущерб Volkswagen Touareg на 1,3 млн руб. Такой же случай был в столице — водитель BMW X6 получил выплату в размере 957,2 тыс. руб. Снег упал на Mercedes-Benz при въезде в тоннель на Ленинградском проспекте в Москве, убыток составил 814,1 тыс. руб. А самой «дорогой» сосулькой признана та, что повредила Jaguar XJ в столице на сумму 170,8 тыс. руб. Кусок льда может отлететь и от едущей впереди машины. Один из случаев произошел на Новорижском шоссе — владелец Mercedes-Benz S350 получил возмещение в размере 138,8 тыс. рублей.

Деревья

Наибольший ущерб (962,9 тыс. руб.) причинило дерево, упавшее на Toyota Land Cruiser 200 в г. Чайковский (Пермский край) из-за урагана. В г. Электросталь (Московская область) дуб, не устоявший под сильным ветром, повредил Renault Kaptur (672,4 тыс. руб.). В Москве владелец Volkswagen Tiguan, на который рухнуло дерево, получил выплату в размере 643,5 тыс. рублей.

Камни, вылетающие из-под колес впереди идущих машин

Причинивший ущерб на самую крупную сумму (827,3 тыс. руб.) камень попал в BMW X5 на автодороге Томск-Мариинск.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Ветровому стеклу Rolls-Royce Phantom на Варшавском шоссе был причинен ущерб на сумму 689,2 тыс. рублей. На трассе М-2 Тула-Москва камень повредил Rolls-Royce Wraith (выплата — 658,9 тыс. руб.). Стеклу Bentley Continental на Звенигородском шоссе по той же причине был нанесен ущерб в размере 565,7 тыс. рублей.

В городе Бугуруслан из-за попадания множества камней повреждения получил BMW 530 — компенсация ущерба составила 410,5 тыс. рублей.

Фото: Depositphotos