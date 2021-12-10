Автомошенники придумали еще одну схему подстав

Вывести их на чистую воду при новой схеме очень сложно, а общий ущерб достиг уже почти 3 млрд рублей.

Материалы по теме У мошенников на дорогах появилась новая схема

Схема не сказать что сложная, но очень правдоподобная. Суть в том, чтобы повредить дорогостоящий в ремонте автомобиль (праворульный или редкий), но не чужой, а свой. Жертва же выбирается наугад в потоке, чтобы у страховой компании было меньше подозрений. Также мошенники снимают все на камеру.

Суть в том, что страховая компания не может отремонтировать редкий автомобиль мошенников, как того требует Закон об ОСАГО, чему мешает отсутствие деталей, большие сроки их поставок или такая стоимость, которая выходит за рамки лимита ответственности. Следовательно, мошенники получают деньги, наспех ремонтируют автомобиль и снова выезжают на дороги.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Выявить таких дельцов можно только по частоте обращений в страховые компании — действуют они в рамках закона, если не считать подставных ДТП. Некоторые обращаются за выплатами по 10 раз в год, рассказал «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Выплаты по таким делам за три квартала 2021 года достигли 2,9 млрд рублей.