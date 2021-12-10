Прогноз: АВТОВАЗ может потерять четверть годовых продаж

Но пока товарных запасов хватает, чтобы компенсировать простои конвейера.

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Из-за периодических постоев конвейера, вызванных глобальным дефицитом электронных компонентов, АВТОВАЗ за 11 месяцев 2021 года недовыполнил план производства примерно на 100 тысяч автомобилей, сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ». Отметим, что данная информация носит неофициальный характер. Но она соотносится с ранее опубликованными данными: тот же источник сообщал, что с июня по август завод не выпустил около 40 тысяч машин, а за сентябрь — еще около 20 тысяч.

Тогда же стало известно, что на АВТОВАЗе стараются минимизировать потери и за счет сверхурочной работы в ноябре и декабре скомпенсировать отставание хотя бы на 10 тысяч автомобилей.

Однако, если новые данные верны, то к настоящему моменту, несмотря на введение рабочих суббот, перебои в поставках комплектующих и остановки конвейера продолжаются, и отставание от плана все еще растет. Источник пишет, что только в ноябре из-за простоев АВТОВАЗ не смог выпустить около 8,5 тысяч машин. Суммарная цифра в 100 тысяч невыпущенных автомобилей, замечает автор публикации, по разным оценкам сопоставима с почти трехмесячным показателем продаж. Для понимания: в 2020-м АВТОВАЗ реализовал 343512 автомобиля Lada, в кризисный год сократив продажи всего на 5%.

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На АВТОВАЗе нынешние сложности признают официально: в свежем отчете предприятия о продажах говорится, что за ноябрь реализовано 26 373 машин, что на 30,7% меньше, чем годом ранее. А вот в результатах продаж за 11 месяцев текущего года наблюдается позитивная динамика, что расходится с вышеприведенной инсайдерской теорией: дилеры уже продали 320 795 автомобилей, что на 6% больше прошлогоднего результата. То есть пока товарных запасов автомобилей хватает, чтобы компенсировать остановки конвейера.

Сейчас инженеры предприятия работают над взаимозаменяемостью и замещением микросхем, чтобы преодолеть кризис.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС