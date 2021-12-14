Страховщики рассказали о хитрых схемах авторазводок

Автомобили-двойники, подставные свидетели и обманутые водители грузовиков — в арсенале злоумышленников много способов разводок.

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Сотрудники департамента безопасности страховой компании «Согласие» рассказали о схемах, применявшихся преступниками в автостраховании в 2021 году. Им удалось разоблачить мошенников и не дать им вывести из компании путем обмана 241 млн рублей.

Инсценировка ДТП в безлюдном месте

Часто злоумышленники устраивают реальные ДТП с подтверждающей видео- и фотосъемкой. Съемку ведет свидетель, который якобы случайно оказался в нужное время и в нужном месте. В основном постановочные ДТП совершаются в безлюдных местах — в гаражных кооперативах и сельской местности. Эта схема распространена в ОСАГО, а покрытие ущерба чаще происходит деньгами, а не ремонтом.

Для «дела» злоумышленники выбирают такие машины, которые страховщик не сможет отремонтировать в соответствии с Законом об ОСАГО. Причинами могут быть длительный срок поставки запасных частей (например, это редкий японский автомобиль), замена дорогостоящих деталей (Jaguar, BMW), где сумма ущерба превысит лимит ответственности страховщика, или признание конструктивной гибели авто в результате ДТП.

Постановочное ДТП с грузовиком

Увеличилось число постановочных ДТП, где заранее определен будущий виновник — ничего не подозревающий водитель грузовика. Так, удалось выявить злоумышленника, который устраивал ДТП в Москве и Московской области. В его владении 7 автомобилей, и только на одном из них Nissan Cedric, по данным ГИБДД, он попадал в 168 аварий. По базе судебных дел одного из судов г. Москвы, с 2017 года он неоднократно подавал иски к страховым компаниям («РЕСО-Гарантии», «Ингосстраху», «Росгосстраху», «Согласию», МАКСу и другим). В авариях он выступал «пострадавшей стороной», заранее выбирая грузовые машины, у водителей которых много слепых зон. ДТП, в основном, провоцировал на круговых развязках. Ранее в столице орудовал автоподставщик на Bentley Continental, который спровоцировал порядка 60 аварий, пока его действиями не заинтересовалась полиция.

Угон под видом аренды

Преступники под видом аренды перегоняли автомобили, включая застрахованный в «Согласии» Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 16,5 млн руб., за пределы страны. В ходе расследования установлен круг лиц, причастных к совершению кражи автомобиля, информация передана в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленники задержаны, машина обнаружена в другом регионе и возвращена страхователю, уголовное дело в стадии расследования.

Автомобили-двойники

Удалось разоблачить группу, промышлявшую инсценировкой хищения автомобилей на территории Тамбовской области. В компании по автокаско на 2 млн руб. был застрахован Volkswagen Touareg. Затем человек, заключивший договор страхования, заявил о краже транспортного средства, представил документы из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела по факту хищения машины.

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В ходе расследования выяснилось, что Volkswagen Touareg ранее участвовал в ДТП, в результате которого был разбит в «тоталь» (до состояния конструктивной гибели). При страховании на осмотр был представлен автомобиль-двойник с перебитыми идентификационными номерами. Злоумышленник застраховал его, обратился в полицию и страховую компанию и заявил о хищении. Полученная информация была направлена в правоохранительные органы Тамбова. Автомобиль-двойник обнаружен, задержана группа людей, причастных к попытке незаконного обогащения, уголовное дело по факту хищения прекращено и возбуждено другое — за попытку совершения страхового мошенничества.