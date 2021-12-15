Путина развеселили слова о популярном сервисе на портале госуслуг — журнал За рулем

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Путина развеселили слова о популярном сервисе на портале госуслуг

Назвать такие действия услугой можно с большой натяжкой, заметил президент.

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Во время совещания президента с правительством руководитель Минцифры Максут Шадаев рассказал о работе портала госуслуг и существующих там услугах для автомобилистов. «Как вы сказали? Уплата штрафов — это популярная услуга?» — уточнил Путин, выслушав его доклад. Популярный сервис, уточнил Шадаев, отметив, что с помощью него с начала года было оформлено 46 млн штрафов.

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Глава государства, улыбаясь, заметил, что назвать такие действия услугой можно с большой натяжкой.

«Понимаю, что там, конечно, есть двойной смысл, но популярным сервисом назвать уплату штрафа, наверно, можно с большой натяжкой. Если понимать дословно, что вы сказали. Ну ладно, я понимаю», — улыбнулся Путин.

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На самом деле этот сервис очень удобный — на портале и в мобильном приложении Госуслуг можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД. Проверять штрафы можно с помощью информеров или услуги «Автоштрафы». Информеры есть на главной странице портала и мобильного приложения Госуслуг. Чтобы информация о штрафах передавалась в информеры, нужно указать данные автомобиля в своем профиле.

Также в профиле можно настроить оповещения о штрафах по электронной почте или Push-уведомлениях. При получении уведомления о штрафе его можно быстро оплатить через портал или мобильное приложение Госуслуг.

Фото: скриншот с YouTube

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