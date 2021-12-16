Что многие приняли за новинку АВТОВАЗа — журнал За рулем

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Что многие приняли за новинку АВТОВАЗа

Нет, это не новая модель, не спортивная версия и не полноприводная, и даже не особая серия. Это всего лишь...

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Lada XRAY оснастили упрощенной мультимедией

Lada XRAY в профиль. Снимок был опубликован на официальной страничке АВТОВАЗа в соцсети «ВКонтакте». Фотография сопровождается вот таким текстом:

«Упс, кажется, кто-то забыл включить свет. Но вы ведь все равно догадались, какой именно автомобиль LADA спрятался в темноте? Напишите в комментариях свой вариант».

О каких-либо предстоящих изменениях — ни полслова. То есть это, вероятнее всего, одна из викторин, которые очень часто проводятся брендами в социальных сетях.

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АВТОВАЗ планировал оснастить Lada XRAY вариатором Jatco вместо пятиступенчатого робота, но пока так этого и не сделал. Вариатор же на таком фото не разглядеть, даже если бы он там был.

Викторина, если это она, удалась — не все справились с заданием. Либо подыграли АВТОВАЗу и запустили эдакий флеш-моб с предложениями на тему «что бы стоило добавить Ладе XRAY». Получилось интересно!

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

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