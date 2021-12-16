Что многие приняли за новинку АВТОВАЗа

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…Lada XRAY в профиль. Снимок был опубликован на официальной страничке АВТОВАЗа в соцсети «ВКонтакте». Фотография сопровождается вот таким текстом:
«Упс, кажется, кто-то забыл включить свет. Но вы ведь все равно догадались, какой именно автомобиль LADA спрятался в темноте? Напишите в комментариях свой вариант».
О каких-либо предстоящих изменениях — ни полслова. То есть это, вероятнее всего, одна из викторин, которые очень часто проводятся брендами в социальных сетях.
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АВТОВАЗ планировал оснастить Lada XRAY вариатором Jatco вместо пятиступенчатого робота, но пока так этого и не сделал. Вариатор же на таком фото не разглядеть, даже если бы он там был.
Викторина, если это она, удалась — не все справились с заданием. Либо подыграли АВТОВАЗу и запустили эдакий флеш-моб с предложениями на тему «что бы стоило добавить Ладе XRAY». Получилось интересно!
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Фото: АВТОВАЗ