Да, это седельный тягач на базе Нивы! (видео)

Форсированный до 100 л.с. двигатель, «злая» трансмиссия, пневмоподвеска и грузовая платформа более трех метров в длину.

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В последние дни в кругах почитателей российского внедорожника Нива активно обсуждается седельный тягач, созданный с использованием узлов, агрегатов и передней части кузова этой модели. Строго говоря, основой послужил мелкосерийный коммерческий автомобиль ВИС-2346. Новый тягач, созданный силами инженерного проекта «Карелия», получил индекс PVR-235710.

Под капотом у машины — доработанный серийный двигатель объемом 1,8 л и мощностью 100 л.с. Трансмиссия также модифицирована под новые грузовые задачи: передаточное число ГП составляет 4,44, а нижнего ряда РКПП — 3,15; используются самоблокирующиеся дифференциалы в обоих мостах, сообщает журнал «Рейс» со ссылкой на официальный аккаунт проекта. Невооруженным глазом видно возросшую по сравнению с исходным ВИСом колесную базу: 3650 мм вместо с 2850 мм. Предполагаемая длина грузовой платформы — до 3100 мм.

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Пока на опытном образце, который мы видим в представленном Youtube-каналом Vesti Karelia видео, отрабатываются нюансы конструкции для успешного получения ОТТС. Например, предстоит найти окончательную конфигурацию задней подвески на пневморессорах — они нужны для обеспечения нулевого заднего свеса. Всего на базе такого тягача планируется спроектировать около 30 модификаций. Варианты предназначения этой машины могут быть самыми различными, считают создатели.

Вообще, на базе Нивы создается немало интересных транспортных средств — взгляните, например, на эти проекты для экстремального бездорожья!

А все самое интересное о коммерческой технике мы собрали здесь.

Фото: ВКонтакте / проект «Карелия»

Видео: YouTube / Vesti Karelia