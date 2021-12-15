Да, это седельный тягач на базе Нивы! (видео)

В последние дни в кругах почитателей российского внедорожника Нива активно обсуждается седельный тягач, созданный с использованием узлов, агрегатов и передней части кузова этой модели. Строго говоря, основой послужил мелкосерийный коммерческий автомобиль ВИС-2346. Новый тягач, созданный силами инженерного проекта «Карелия», получил индекс PVR-235710.
Под капотом у машины — доработанный серийный двигатель объемом 1,8 л и мощностью 100 л.с. Трансмиссия также модифицирована под новые грузовые задачи: передаточное число ГП составляет 4,44, а нижнего ряда РКПП — 3,15; используются самоблокирующиеся дифференциалы в обоих мостах, сообщает журнал «Рейс» со ссылкой на официальный аккаунт проекта. Невооруженным глазом видно возросшую по сравнению с исходным ВИСом колесную базу: 3650 мм вместо с 2850 мм. Предполагаемая длина грузовой платформы — до 3100 мм.
Пока на опытном образце, который мы видим в представленном Youtube-каналом Vesti Karelia видео, отрабатываются нюансы конструкции для успешного получения ОТТС. Например, предстоит найти окончательную конфигурацию задней подвески на пневморессорах — они нужны для обеспечения нулевого заднего свеса. Всего на базе такого тягача планируется спроектировать около 30 модификаций. Варианты предназначения этой машины могут быть самыми различными, считают создатели.
- Вообще, на базе Нивы создается немало интересных транспортных средств — взгляните, например, на эти проекты для экстремального бездорожья!
- А все самое интересное о коммерческой технике мы собрали здесь.
Фото: ВКонтакте / проект «Карелия»
Видео: YouTube / Vesti Karelia