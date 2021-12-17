Kia представила новый кроссовер

От прочих кроссоверов модель отличается уникальным трансформируемым салоном с тремя рядами сидений.

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Kia представила новое четвертое поколение автомобиля Carens. Теперь это не совсем минивэн, от которого модели достался удобный салон, а самый настоящий кроссовер, как и старший брат Carnival.

Построена новинка на базе Seltos и имеет длину 4540 мм, ширину 1800 мм, а высоту — 1700 мм. Колесная база растянулась на впечатляющие 2780 мм — лучший показатель в классе.

Автомобиль оснащается на выбор 1,4- или 1,5-литровыми бензиновыми турбодвигателями, которые сочетаются либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, либо с шестиступенчатым автоматом. Привод у нового Carens исключительно передний.

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Kia Carens будет продаваться в Индии и на некоторых других рынках начиная с первого квартала 2022 года.

Недавно в России началось производство нового седана Kia.

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Фото: Kia