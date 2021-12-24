Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе — журнал За рулем

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Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе

Некоторые из автомобилей в результате столкновений загорелись. Последствия аварии были сняты на видео.

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В сети появились фото и видео массовой аварии на шоссе в Висконсина (США). Все эти машины разбились из-за того, что прямо перед аварией здесь прошел ледяной дождь и дорожное полотно покрылось льдом, который водители не заметили — казалось, что шоссе абсолютно чистое.

В результате на дороге столкнулось более 40 автомобилей, но сообщений о пострадавших не поступало — удивительно, но никто не пострадал. При этом некоторые машины после столкновений загорелись, другие — перевернулись.

Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе

Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе

Данный участок автомагистрали I-94, расположенный недалеко от Миннеаполиса, связывает этот город с Чикаго.

Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе

Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе

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Фото: Facebook

Видео: YouTube

Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе

Некоторые из автомобилей в результате столкновений загорелись. Последствия аварии были сняты на видео.

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Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе

Некоторые из автомобилей в результате столкновений загорелись. Последствия аварии были сняты на видео.

Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе — фото 1302749Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе — фото 1302747Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе — фото 1302748Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе — фото 1302750Массовая авария — более 40 машин закупорили шоссе
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