Некоторые из автомобилей в результате столкновений загорелись. Последствия аварии были сняты на видео.

Материалы по теме В Ниагарском водопаде вдруг оказалась машина — видео

В сети появились фото и видео массовой аварии на шоссе в Висконсина (США). Все эти машины разбились из-за того, что прямо перед аварией здесь прошел ледяной дождь и дорожное полотно покрылось льдом, который водители не заметили — казалось, что шоссе абсолютно чистое.

В результате на дороге столкнулось более 40 автомобилей, но сообщений о пострадавших не поступало — удивительно, но никто не пострадал. При этом некоторые машины после столкновений загорелись, другие — перевернулись.

Данный участок автомагистрали I-94, расположенный недалеко от Миннеаполиса, связывает этот город с Чикаго.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

А вот зрелищное видео того, что бывает, если остановиться посреди трассы.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Фото: Facebook

Видео: YouTube