В сети появились фото и видео массовой аварии на шоссе в Висконсина (США). Все эти машины разбились из-за того, что прямо перед аварией здесь прошел ледяной дождь и дорожное полотно покрылось льдом, который водители не заметили — казалось, что шоссе абсолютно чистое.
В результате на дороге столкнулось более 40 автомобилей, но сообщений о пострадавших не поступало — удивительно, но никто не пострадал. При этом некоторые машины после столкновений загорелись, другие — перевернулись.
Данный участок автомагистрали I-94, расположенный недалеко от Миннеаполиса, связывает этот город с Чикаго.
- А вот зрелищное видео того, что бывает, если остановиться посреди трассы.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: Facebook
Видео: YouTube