Ностальгия: классные кадры с советскими грузовиками, тракторами и автобусами

Такого вы не видели — либо давно, либо никогда! Как вам, например, труба для централизованного обогрева двигателей грузового автопарка?

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Еще вчера они колесили по нашим дорогам, а сегодня стремительно уходят в историю, становясь принадлежностью музеев, редких кадров кинохроник и теплых «ламповых» фотографий. Как раз такую подборку подготовил Youtube-канал AUTO VIDEO — видео создано с целью познакомить молодежь с грузовиками, тракторами и автобусами, которыми многие годы пользовалось старшее поколение, граждане СССР.

Ситуации в ролике показаны самые разные. В частности, процесс погрузки секции железнодорожного моста на полуприцеп с тягачом КрАЗ, припарковавшиеся на обочине крымской дороги автобусы АСЧ-03 «Чернигов» и ЛАЗ-695Е «Львiв», парочка ЗИЛ-130 на заправке в Калининградской области... Все кадры — из 1970-х и 1980-х годов. А приходилось ли вам видеть трубу для централизованного обогрева двигателей грузового автопарка?

Пожалуй, особого внимания заслуживают снимки с погрузкой ЗИЛ-130 (разглядели на фото колонну полноприводных ЗИЛ-131?) и карьерных самосвалов БелАЗ на морской транспорт. Наша техника пользовалась устойчивым спросом во всем мире, а потому экспортировалась во многие страны, в том числе в США.

Впрочем, России и сейчас есть чем гордиться.

А все самое интересное о коммерческой технике мы собрали здесь.

Видео: YouTube / AUTO VIDEO