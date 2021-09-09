Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — журнал За рулем

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Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге!

Многие привычно ругают все российское, а ведь у современного отечественного автопрома немало поводов для гордости.

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Причем это не автомобили давно минувшей эпохи СССР — несмотря на советское прошлое некоторых из них, вся эта техника в модернизированном современном виде актуальна и популярна за рубежом.

Новости о взлете популярности того или иного образца нашей техники столь регулярны, что мы решили собрать тут все признанные на международном рынке российские машины.

Ural Gear Up

Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге!

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Представлен мотоцикл Урал 2022 года

Марка Ural ныне ориентирована преимущественно на рынок США и выпускает широкую линейку мотоциклов с коляской. Все они базируются на советских решениях, но существенно модернизированы и адаптированы к современному миру. Сейчас марка представлена и в России. У многих вызывает удивление применяемое в компании ценообразование, однако не признавать современный статус и стиль этих байков просто нельзя.

Niva Legend

Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге!

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Несмотря на то что бренд Lada официально ушел с европейского рынка в 2019 году, частные компании ввозят российские внедорожники во многие страны Старого Света. Автомобили дорабатываются под европейского покупателя и даже преображаются в автодома.

Успехом пользуется и модификация Bronto, продажи которой в Европе, кажется, и не прекращались, в то время как в России они лишь недавно были перезапущены.

Niva Travel

Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге!

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Ровно та же история и с Niva Travel. Второе поколение Нивы, долгие годы выпускавшееся под брендом Chevrolet, тоже пришлось иностранцам по вкусу (хотя как Chevrolet официально продавалось лишь в странах СНГ), причем как на Западе, так и на Востоке.

В переводе на рубли, в Японии за Niva Travel просят около 2 млн рублей, а в Европе — примерно 1,5 млн рублей. Нива — настоящий международный бренд, у которого есть будущее.

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Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге!

Многие привычно ругают все российское, а ведь у современного отечественного автопрома немало поводов для гордости.

Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — фото 1275833Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — фото 1275832Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — фото 1275835Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — фото 1275831Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — фото 1275834Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — фото 1275836Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — фото 1275829Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — фото 1275828Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — фото 1275827Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге! — фото 1275830Топ-10 российских машин, от которых иностранцы в восторге!
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