Вдову Градского ограбили на 100 млн руб. под предлогом ДТП

Обстоятельства этого дела достаточно странные. Начиная с того, почему такая сумма денег хранилась в доме и как об этом узнали злоумышленники.

Материалы по теме Угон с парковки: суд решил, кто за это заплатит

Стали известны некоторые подробности ограбления вдовы Градского Марины Коташенко. В дежурную часть Селятинского отдела полиции Наро-Фоминского городского округа от женщины поступило сообщение о нападении. Следуя на машине со стороны деревни Глаголево, она почувствовала удар в заднюю часть автомобиля и вышла из машины. К ней подошли трое мужчин и, угрожая предметом, похожим на оружие, заставили ее вернуться домой, где забрали крупную сумму денег и скрылись, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Ранее Telehram-каналы писали, что преступники вынудили вдову музыканта предупредить домашних, чтобы они покинули дом, а забрав деньги, заставили ее довезти их до станции Апрелевка, где пересели в белый Mercedes-Benz и скрылись. Потерпевшая обратилась в полицию лишь спустя семь часов после ограбления. Возможно, сказался сильный испуг. Но эти данные официально не подтверждены.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Нападавших ищут, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (162-я статья Уголовного кодекса). Прокуратура Московской области поставила на особый контроль ход расследования дела.

Певец, автор песен, поэт, композитор, художественный руководитель театра «Градский Холл» Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. Его здоровье подорвал перенесенный в сентябре COVID-19.

Существует множество видов подстав водителей.



«За рулем» теперь можно читать в Facebook

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, АГН «Москва»