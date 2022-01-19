Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение

Mondeo продолжил свою жизнь в Китае, так как в остальном мире, после 29 лет производства, выпуск культовой модели прекращен.

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К счастью, еще достаточно людей покупает седаны в Китае, чтобы сохранить жизнь Mondeo для этого рынка. Поэтому новый Mondeo, который недавно рассекретили, пусть и без изображения салона, сделан специально для Китая и построен на платформе Ford C2, а также у него много общего с Lincoln Zephyr.

В основе дизайна Mondeo лежит новая философия, разработанная Ford для Китая «Прогрессивная энергия в силе». Это значит, что производитель попытался привести внешний вид автомобиля в соответствие с предпочтениями китайских клиентов.

Mondeo выглядит вполне современно: разделенные фары и большая передняя решетка радиатора придают автомобилю агрессивный вид, а длинная линия капота плавно переходит в заднюю часть, где смелая и стремительная плечевая линия и тонкий изгиб крыши сходятся во взмахе встроенного заднего спойлера.

Дизайнеры Ford снабдили Mondeo выдвижными дверными ручками — вероятно, больше для придания модели некоей спортивности, чем ради аэродинамики. Хотя странно видеть на «спортивном» седане скрытые выхлопные трубы.

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Седан стал на 23 мм шире и на 63 мм длиннее предыдущей модели. С размерами (мм) — 4935x1875x1500 мм и колесной базой 2945 мм модель приблизилась к Ford Taurus и, вероятно, у пассажиров заднего ряда будет достаточно пространства для ног. Двигатель 2.0T Ecoboost (246 л.с.) работает в паре с восьмидиапазонным втоматом, других силовых агрегатов не заявлено. Цены на текущую модель в Китае начинаются от 192 800 юаней (30 400 долларов США), там ожидают, что новый Mondeo будет не намного дороже.

Производством автомобиля займется совместное предприятие Changan Ford, первые китайские клиенты получат новый Mondeo в 2022 году.

Ford, если и вернется в Россию, то с кроссоверами.

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