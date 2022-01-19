Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение — журнал За рулем

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Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение

Mondeo продолжил свою жизнь в Китае, так как в остальном мире, после 29 лет производства, выпуск культовой модели прекращен.

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К счастью, еще достаточно людей покупает седаны в Китае, чтобы сохранить жизнь Mondeo для этого рынка. Поэтому новый Mondeo, который недавно рассекретили, пусть и без изображения салона, сделан специально для Китая и построен на платформе Ford C2, а также у него много общего с Lincoln Zephyr.

В основе дизайна Mondeo лежит новая философия, разработанная Ford для Китая «Прогрессивная энергия в силе». Это значит, что производитель попытался привести внешний вид автомобиля в соответствие с предпочтениями китайских клиентов.

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Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение

Mondeo выглядит вполне современно: разделенные фары и большая передняя решетка радиатора придают автомобилю агрессивный вид, а длинная линия капота плавно переходит в заднюю часть, где смелая и стремительная плечевая линия и тонкий изгиб крыши сходятся во взмахе встроенного заднего спойлера.

Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение

Дизайнеры Ford снабдили Mondeo выдвижными дверными ручками — вероятно, больше для придания модели некоей спортивности, чем ради аэродинамики. Хотя странно видеть на «спортивном» седане скрытые выхлопные трубы.

Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение

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Седан стал на 23 мм шире и на 63 мм длиннее предыдущей модели. С размерами (мм) — 4935x1875x1500 мм и колесной базой 2945 мм модель приблизилась к Ford Taurus и, вероятно, у пассажиров заднего ряда будет достаточно пространства для ног. Двигатель 2.0T Ecoboost (246 л.с.) работает в паре с восьмидиапазонным втоматом, других силовых агрегатов не заявлено. Цены на текущую модель в Китае начинаются от 192 800 юаней (30 400 долларов США), там ожидают, что новый Mondeo будет не намного дороже.

Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение

Производством автомобиля займется совместное предприятие Changan Ford, первые китайские клиенты получат новый Mondeo в 2022 году.

Фото: Depositphotos

Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение

Mondeo продолжил свою жизнь в Китае, так как в остальном мире, после 29 лет производства, выпуск культовой модели прекращен.

Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение — фото 1308151Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение — фото 1308150Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение — фото 1308149Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение — фото 1308152Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение
Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение

Mondeo продолжил свою жизнь в Китае, так как в остальном мире, после 29 лет производства, выпуск культовой модели прекращен.

Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение — фото 1308149Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение — фото 1308152Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение — фото 1308151Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение — фото 1308150Увидят не все: Ford Mondeo сменил поколение
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Отзывы о Ford Mondeo (6)

Ford 2010 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Динамика, расход топлива, устойчивость на дороге.

Недостатки:

Клиренс

Комментарий:

Владею Форд Мондео 2010 г/в, рестайлинг, 240 л/с. Машина очень нравиться, Единственный минус дорожный просвет, но я уже привык!!!

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