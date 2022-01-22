А еще удалось выяснить, рассматривают ли водители эту работу как основной источник заработка и что подтолкнуло их сменить профессию.





Для 64% работа в такси является основным источником заработка, 34% считают ее подработкой, 2% признались, что работа в такси приносит им дополнительный доход на время учебы — выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом Ситимобил.

В Москве и Московской области основным источником дохода работу в такси считают 73% водителей — это больше, чем в среднем по России,



Где еще работают?

Помимо такси водители сервиса работают в сфере транспорта и связи (18%), торговли (15%), строительства (14%), промышленности (12%), бизнесе (4%). По 3% респондентов отметили инженерное дело, образование и юриспруденцию.

В сфере информационных услуг заняты 2% таксистов, столько же — в общепите, менеджменте и здравоохранении. Менее 2% в качестве основной занятости указали искусство и масс-медиа, финансовую сферу, науку, рекламу и PR, гостиничный бизнес, охрану и консалтинг, а также отвечали, что уже вышли на пенсию.

Где работали раньше?

До работы в такси 21% респондентов были заняты в той же сфере транспорта и перевозок, еще 21% работал в сферах торговли, связи и телекоммуникаций. Еще 14% пришли из строительной отрасли. 11% рассказали, что до работы водителем у них был собственный бизнес, 6% были трудоустроены в промышленном секторе, а 3% — в общепите, еще 3% работали наемными менеджерами.

По 2% выбрали вариант юриспруденция, инженерия и финансовый учет. По 1% таксистов в прошлом были заняты в сферах образования, информационных услуг, здравоохранении, рекламе и PR, а также в гостиничном бизнесе. Менее 1% пришли в такси из науки, бухгалтерского учета, охраны и консалтинга.

54% респондентов сказали, что в прошлом были рядовыми сотрудниками. Но есть среди водителей и те, кто владел собственным бизнесом (21%) или занимал руководящие должности (20%). Еще 5% устроились работать в такси после выхода на пенсию.

Почему пошли в такси?

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Водителей по призванию среди таксистов всего 18%. Чаще в такой работе привлекает возможность самостоятельно выстраивать график (42%), планировать выходные (24%), при желании тут можно существенно повысить свой заработок — 34%. 16% пришли в такси из-за постоянного и стабильного дохода, 14% — из-за того, что можно начать работу с минимальными финансовыми вложениями. Среди прочих причин указывали сокращение на основном месте работы, потерю бизнеса и смену места жительства.

В исследовании приняли участие 5345 водителей, подключенных к сервису Ситимобил из разных регионов России.



Фото: «За рулем»