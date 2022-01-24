Каскадер пролетел сквозь автобус на скорости 80 км/ч — журнал За рулем

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Каскадер пролетел сквозь автобус на скорости 80 км/ч

Лежа на деревянной конструкции, он готовился подпрыгнуть точно в момент удара.

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Каскадер из Ростова-на-Дону выполнил очередной трюк, пролетев сквозь микроавтобус, двигавшийся со скоростью 80 км/ч. Евгений Чеботарев рассказал в Instagram, что исполненный им пролет сквозь автомобиль — первый в мире. В этом же посте Евгений замечает, что три месяца назад сломал позвоночник, но «стал только сильнее». Отметим, что травму каскадер получил во время прыжка на автомобиле через реку, неудачно приземлившись.

Как сказал тогда Чеботарев, подвели стандартные сиденья автомобиля... В этот же раз все прошло гладко. Идею нового трюка Евгению предложил подписчик — каскадер часто просит у своей аудитории делиться идеями, которые он мог бы воплотить.

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За рулем микроавтобуса также находился подписчик, а роли пассажиров маршрутки исполнили друзья. Для выполнения трюка была построена специальная деревянная конструкция, в которую врезался автобус, а лежащий на ней каскадер в этот момент подпрыгнул, чтобы влететь в салон.

Это был уже 71-й трюк в исполнении Евгения Чеботарева. В ближайших его планах — полететь на машине со скалы, проехать насквозь автобус, а также сделать бэкфлип (заднее сальто) в прыжке на автомобиле с трамплина.

Видео: Youtube / Телеканал 360

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