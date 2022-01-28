Китайские машины вошли в топ-5 продаж

Их популярность у онлайн-агрегаторов растет стремительнее, чем офлайн — люди стали доверять производителям из Поднебесной.

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Впервые в десятку самых популярных автомобилей у покупателей, которые приобретают их онлайн, вошли модели китайских брендов. Причем сразу в первую пятерку. Такие данные приводят аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в России автомобильных онлайн-агрегаторов, подведя итоги продаж 2021 года.

Впервые в топ-10 вошла и российская модель — Lada Vesta.

«В 2021 году через нашу „виртуальную автовитрину“, объединяющую предложения о продаже машин от более чем 900 автосалонов в 46 городах, было реализовано почти 15,5 тысяч автомобилей, — рассказывает генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев. — На долю 10 моделей, лидеров онлайн-продаж, пришлось больше трети всего объема (39,45%), а почти четверть (23,75%) продаж — на счету первой пятерки. Но если в прежние годы она состояла в основном из корейских и японских автомобилей, в этом году в ней впервые появились два китайских — Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro — с долями 4% и 3,8% соответственно. Этот факт, наряду с приходом в ТОП-10 российской Lada Vesta (доля 3,23,%), объясняется изменением конъюнктуры. »Рынок продавца”, или, проще говоря, ценовой диктат дилеров на фоне падающей покупательной способности населения, приводит к тому, что покупки начинают совершаться исключительно “от кошелька”. Люди чем дальше, тем больше берут не то, что хочется, а то, на что хватает денег. И в этой ситуации более дешевые, но при этом все более качественные китайские автомобили начинают пользоваться повышенным спросом наряду с российскими».

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Первое и второе места уже второй год подряд достаются машинам Hyundai — кроссоверу Creta и седану Solaris, которые лишь поменялись местами. Успешны и другие модели бренда. Например, Santa Fe поднялся с 15-го места на 10-е, Kia Rio вернулся на пятое место, а новый седан Kia K5 занял девятую строчку. При этом Лада Веста оказалась на 7-м месте, а остальные позиции «разобрали» автомобили Volkswagen (Skoda топ-10 покинула).

ТОП-10 продаваемых онлайн автомобилей в России по итогам 2021 года

Место Модель Доля от всех продаж на Autospot.ru, % 1 Hyundai Creta 7,98 2 Hyundai Solaris 4,28 3 Haval F7 4,00 4 Chery Tiggo 7 Pro 3,80 5 Kia Rio 3,69 6 Volkswagen Polo 3,43 7 Lada Vesta 3,23 8 Volkswagen Tiguan 3,21 9 Kia K5 2,91 10 Hyundai Santa Fe 2,91

Фото: «За рулем»