Китайские машины вошли в топ-5 продаж

Впервые в десятку самых популярных автомобилей у покупателей, которые приобретают их онлайн, вошли модели китайских брендов. Причем сразу в первую пятерку. Такие данные приводят аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в России автомобильных онлайн-агрегаторов, подведя итоги продаж 2021 года.
Впервые в топ-10 вошла и российская модель — Lada Vesta.
«В 2021 году через нашу „виртуальную автовитрину“, объединяющую предложения о продаже машин от более чем 900 автосалонов в 46 городах, было реализовано почти 15,5 тысяч автомобилей, — рассказывает генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев. — На долю 10 моделей, лидеров онлайн-продаж, пришлось больше трети всего объема (39,45%), а почти четверть (23,75%) продаж — на счету первой пятерки. Но если в прежние годы она состояла в основном из корейских и японских автомобилей, в этом году в ней впервые появились два китайских — Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro — с долями 4% и 3,8% соответственно. Этот факт, наряду с приходом в ТОП-10 российской Lada Vesta (доля 3,23,%), объясняется изменением конъюнктуры. »Рынок продавца”, или, проще говоря, ценовой диктат дилеров на фоне падающей покупательной способности населения, приводит к тому, что покупки начинают совершаться исключительно “от кошелька”. Люди чем дальше, тем больше берут не то, что хочется, а то, на что хватает денег. И в этой ситуации более дешевые, но при этом все более качественные китайские автомобили начинают пользоваться повышенным спросом наряду с российскими».
Первое и второе места уже второй год подряд достаются машинам Hyundai — кроссоверу Creta и седану Solaris, которые лишь поменялись местами. Успешны и другие модели бренда. Например, Santa Fe поднялся с 15-го места на 10-е, Kia Rio вернулся на пятое место, а новый седан Kia K5 занял девятую строчку. При этом Лада Веста оказалась на 7-м месте, а остальные позиции «разобрали» автомобили Volkswagen (Skoda топ-10 покинула).
ТОП-10 продаваемых онлайн автомобилей в России по итогам 2021 года
|
Место
|
Модель
|
Доля от всех продаж на Autospot.ru, %
|
1
|
Hyundai Creta
|
7,98
|
2
|
Hyundai Solaris
|
4,28
|
3
|
Haval F7
|
4,00
|
4
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
3,80
|
5
|
Kia Rio
|
3,69
|
6
|
Volkswagen Polo
|
3,43
|
7
|
Lada Vesta
|
3,23
|
8
|
Volkswagen Tiguan
|
3,21
|
9
|
Kia K5
|
2,91
|
10
|
Hyundai Santa Fe
|
2,91
- А вот самые продаваемые автомобили в других странах мира.
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Фото: «За рулем»