Секрет долголетия: когда Весту снимут с производства

Возможно, это произойдет не так быстро, как многие ожидали...

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Названы сроки окончания жизненного цикла модели Lada Vesta. Стоит подчеркнуть, что данные носят неофициальный характер и, более того, лишены каких-либо деталей, однако сам срок указан довольно точно: «Лада Веста будет производиться до 2028 года. Так написано в обновленном плане ВАЗа», — сообщает Телеграм-канал «Русский автомобиль». Эта информация как будто идет вразрез с опубликованными ранее официальными данными.

После публикации плана Renaulution, описывающим, кроме прочего, переход бренда Lada на платформу Renault CMF-B, предполагалось, что жизненный цикл Весты на собственной платформе будет очерчен несколькими годами, и фейслифтинг, ожидаемый в 2022 году, будет последней эволюцией семейства. А новая Веста станет одной из четырех моделей на новой платформе, которые АВТОВАЗ с помощью Renault запустит к 2025 году.

Впрочем, есть и другой момент: переход на CMF-B касается лишь новых (будущих) моделей Lada, и официально сроки выпуска нынешней линейки к появлению этой платформы жестко не привязаны. Так, по предварительным данным, после 2025 года в производстве сохранится Гранта, лишь переехав на другую линию конвейера в Тольятти. Более чем вероятно, что и Niva Travel с Niva Legend после появления условной Нивы-3 тоже на какое-то время останутся в строю.

В этом контексте ничего не мешает сохраниться и Весте, если продажи будут на уровне. Кроме того, АВТОВАЗу действительно свойственно регулярно корректировать собственные планы. Получится ли это, если они не собственные, а совместные — конечно, пока вопрос.

Еще одно возможное свидетельство того, что план АВТОВАЗа пересматривается и/или того, что не все планы ограничиваются 2025 годом — это появление данных о втором поколении Lada XRAY.

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Фото: Яков Князев / ТАСС