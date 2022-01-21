Новая Niva и Гранта-2: подробности по платформе

Передний подрамник будет един для Renault и Lada, а Нива в новом поколении лишится неразрезного заднего моста.

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Опубликованы новые неофициальные данные о модернизации производства на заводе АВТОВАЗа в Тольятти. Это дает возможность не только оценить, насколько предприятие готово к скорому выпуску Renault Logan и Sandero третьей генерации, но и лучше понять, какими будут новые модели под брендом Lada — в частности, новый внедорожник под именем Niva и легковой автомобиль В-класса, условно именуемый «новая Гранта» или Гранта-2.

Под выпуск автомобилей на платформе Renault CMF-B АВТОВАЗ в течение 2020 и 2021 года последовательно модернизировал линии сварки, окраски и сборки; появилась новая линия контроля, напоминает Avtograd news. А также было закуплено оборудование марок Fronius, ABB и Serra Soldadura S.A. — это автоматизированные сварочные линии для производства переднего подрамника и задней балки. Данные элементы являются базовыми для производства новых моделей под брендами Renault и Lada.

Первыми в этой череде будут Renault Logan, Sandero и их кросс-версии, которые ожидаются в серии в первой половине 2022 года. Далее, в 2023-м последует новый автомобиль класса B под брендом Lada — сейчас его условно называют Гранта-2, но некоторые данные указыают на то, что модель может получить совершенно иное название. А на 2024 год запланирован запуск новой Нивы.

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Уже установленный на АВТОВАЗе сварочный комплекс для выпуска подрамника и балки предназначен для моделей Renault и рассчитан на выпуск 240 комплектов шасси в смену. Для Гранты-2 и новой Нивы будут закуплены еще два комплекса. Причем в случае с Нивой оборудование будет несколько иным — в него войдет линия сварки заднего подрамника, необходимого полноприводному автомобилю. Заднего неразрезного моста у Нивы в новом поколении не будет, пишет источник.

Сейчас на новой сварочной линии для автомобилей Renault уже идут пусконаладочные работы и даже ведется сварка узлов, предназначенных для тестовой сборки машин на конвейере.

Как мы сообщали ранее, компания Renault не закладывала в платформу CMF-B внедорожный потенциал, достаточный для новой Нивы, и привнести его во французскую архитектуру предстоит инженерам АВТОВАЗа.

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Фото: Dacia