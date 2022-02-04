КАМАЗ скоро выпустит беспилотные грузовики на дорогу

Четыре прототипа грузовых беспилотников уже в этом году проедут более 20 тыс. км по трассе.

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В 2022 году КАМАЗ выпустит первые 4 прототипа грузовых беспилотников на базе автомобиля КАМАЗ Continent для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева». В рамках экспериментального правового режима беспилотники пройдут более 20 тыс. км до конца 2022 года.

О готовности компании к выводу беспилотных грузовиков на трассу рассказал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

«Мы работаем над беспилотными автомобилями, и я абсолютно верю в это направление. Если у нас на производстве сегодня много самодвижущихся тележек, процессы роботизированы, то в этом вопросе лишь одна проблема — как на дорогах общего пользования автомобиль с человеком уживется с автомобилем без человека. Беспилотник все будет делать правильно, а человек часто непредсказуем, управляя автомобилем. Водитель несет ответственность за свои действия в случае ДТП, а кто будет нести ответственность за беспилотник? Все кончится тем, что нести ответственность будет автопроизводитель», — отметил Когогин.

Поэтому машины должны быть настолько надежными, чтобы в алгоритмах была предусмотрена любая нештатная ситуация.

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Беспилотники могут пригодиться, в первую очередь, в карьерной добыче полезных ископаемых. Там определенные маршруты, понятные алгоритмы, и человек совсем не нужен, и это направление самое легкое, подчеркнул гендиректор автогиганта.

В планах со следующего года начать первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнерстве с российскими логистическими компаниями.