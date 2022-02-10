Toyota выпустила 3 тизера рекламы для Суперкубка — журнал За рулем

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Toyota выпустила 3 тизера рекламы для Суперкубка

В одном из них за рулем Toyota Tundra 2022 года легендарный актер Томми Ли Джонс.

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В тизере, выпущенном автопроизводителем к Суперкубку, мы видим последнюю версию полноразмерного пикапа Toyota Tundra, а за рулем — сам Томми Ли Джонс, которого даже представлять не надо, в широкополой ковбойской шляпе.

В следующем ролике фигурирует Лесли Джонс (актриса-комик, однофамилица) за рулем Toyota TRD Pro. Похоже, Томми и Лесли устроили гонку. В третьем тизере к соревнованию между этими двумя Джонсами присоединяется Рашида Джонс (американская актриса, режиссер, сценарист и продюсер).

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Это вторая реклама Суперкубка от японской марки. В первом рекламном ролике о «Мобильности для всех» компания расскажет о двух братьях паралимпийцах Робине и Брайане Маккиверов и их нелегком пути к победе в лыжных гонках.

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Готовимся к просмотру: Суперкубок LVI начнется в воскресенье, 13 февраля 2022 года, и во время антрактов в нем представят различные рекламные ролики. Традиционно несколько автопроизводителей соревнуются между собой в качестве рекламного контента, что является прекрасной возможностью для продвижения своей продукции, учитывая огромное количество поклонников НФЛ в Соединенных Штатах.

Фото: Depositphotos

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