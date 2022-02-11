Профессиональным водителям повысят зарплату на 15%

Недобор в штате заставляет водителей «Мострансавто» перерабатывать, а это прямой путь к небезопасному вождению, считают власти Подмосковья.

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Заработная плата водителям «Мострансавто» будет повышена, в среднем, на 15%, об этом заявил в своем официальном Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье не хватает водителей автобусов: недобор в штате, к тому же 1600 человек на больничном. В соседних регионах такие же проблемы. Тем, кто на линии, приходится работать больше. А усталость и переработки — прямой путь к небезопасному вождению. С учетом всего этого мы решили поднять водителям «Мострансавто» зарплаты в среднем на 15%.

Вероятно, более высокий уровень зарплат должен привлечь в штат новых сотрудников. Кстати, многим столичным профессиональным водителям предстоит вскоре осваивать новый транспорт: несмотря на ряд неприятных инцидентов, в Москве продолжают наращивать парк электробусов.

А летом 2022 года на дорогах столицы должны появиться и первые водоробусы.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС