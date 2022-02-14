Медсправка для водителей: новые правила

В основном, речь о тех водителях, кто лишился прав за вождение в нетрезвом виде или отказался от медосвидетельствования. В некоторых случаях это коснется и других водителей.

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С 1 марта 2022 года водителям, лишившимся прав за нетрезвое вождение или отказавшимся от медосвидетельствования, придется в обязательном порядке сдавать дополнительные анализы для получения медицинской справки. Таким образом, ранее проштрафившемуся человеку нужно будет доказать врачам на медкомиссии, что он не злоупотребляет алкоголем или завязал с наркотиками. Анализ будет определять наличие или отсутствие психоактивных веществ в моче, также таким водителям проведут лабораторные исследования крови и мочи на определение хронического употребления алкоголя, следует из приказа Минздрава.

В определенных случаях дополнительное обследование ждет и тех, кто впервые проходит комиссию или меняет водительское удостоверение. Основанием для направления водителя на спецобследование могут служить клинические признаки наркотической зависимости (дрожание рук, следы инъекций на венах, чрезмерно низкий или высокий пульс и так далее). Осмотр врачом-неврологом проводится по направлению врача-терапевта при выявлении симптомов заболевания или состояния, являющихся противопоказаниями или ограничением к управлению транспортным средством.

Врач-нарколог может оправить пришедшего за медсправкой дополнительно на электроэнцефалографию (исследование амплитудно-частотных характеристик активности головного мозга), если выявит симптомы или синдромы заболеваний, несовместимых с управлением транспортным средством.

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Из документа также следует, что теперь и сами справки будут выглядеть иначе: в частности, в них будут указаны персонифицированные данные специалистов, которые осматривали потенциального водителя, в том числе и психиатра с наркологом. Будут указаны результаты осмотров, ФИО и подпись врача, печать организации, в которой производился осмотр. А также результаты инструментального и лабораторных исследований в соответствии с профилем указанных специалистов. Таким образом, врачи будут нести персональную ответственность, и выписать липовую справку без их ведома станет сложнее.

Также в медсправке появится пункт, указывающий на причину проведения медицинского освидетельствования (в связи с возвратом водительского удостоверения или нет).

Минздрав России будет подсказывать МВД, кто из водителей вдруг заболел недугом, с которым запрещено управлять автомобилем.

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Фото: Леся Лебедь/ «За рулем»

