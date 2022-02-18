Лидируют рок-композиции, и по-прежнему качественный звук для многих важен.

Почти треть автовладельцев (32%) сразу после покупки нового автомобиля включают в нем рок-композиции, чтобы оценить качество музыкальной системы, выяснили эксперты сервисов СберАвто и СберЗвук.

Обычно музыку в автомобиле слушают 96% опрошенных, из них 83% — каждый день. Всего 7% участников опроса ответили, что предпочли провести первую поездку в новом авто в тишине. Это не лишено логики: первое время стоит прислушиваться к звукам нового автомобиля, чтобы иметь возможность быстро идентифицировать заводские неполадки.

Многие обладатели новенького авто (21%) помимо прослушивания рок-композиций поддержали отличное настроение после покупки энергичной поп-музыкой, а 17% респондентов отдали предпочтение любимой радиостанции.

Для 40% автолюбителей качественный звук в авто очень важен — они выбирают автомобиль только с хорошей встроенной аудиосистемой. Еще 20% самостоятельно устанавливают подходящее музыкальное оборудование.

По статистике аудиосервиса, чаще всего в салонах автомобилей звучали мощные Start The Healing — Korn и out of style — Limp Bizkit. Что касается треков в жанре поп, то автолюбители слушали «Малиновую Ладу» от GAYAZOV$ BROTHER$ и «Быть Собой» от NILETTO и Bittuev.

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Около 30% признались, что во время первой поездки их переполняла радость и даже гордость от осуществления своей мечты. Многие сразу же начали планировать автопутешествия (28%) и предвкушали, как покажут «обновку» родным и друзьям (20%).

Однако 26% водителей после покупки не смогли отвлечься от мыслей о затратах на обслуживание, а 27% вместе с радостью чувствовали и волнение, ведь владение авто — это еще и ответственность. 5% немного переживали, что новый автомобиль сломается или произойдет ДТП (было доступно несколько вариантов ответа).

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