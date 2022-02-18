На российском рынке автомасел становится все больше отечественных продуктов

Так, только премиальных масел «Газпром нефти» по итогам 2021 года реализовано в России на 8% больше.

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Оператор бизнеса масел «Газпромнефть-смазочные материалы» увеличил продажи продукции под собственными брендами G-Energy и Gazpromneft- до 330 тыс. тонн. Общий объем поставок смазочных материалов и технических жидкостей составил порядка 560 тыс. тонн. Сегодня смазочные материалы «Газпром нефти» поставляются в 107 стран и 410 портов мира.

В 2021 году впервые были достигнуты соглашения о поставках продукции в Катар, Саудовскую Аравию, Оман, Иорданию и Кувейт. В число новых экспортных направлений вошли Австрия и Мьянма.

Всего на зарубежные рынки в 2021 году поставили более 200 тыс. тонн высокотехнологичных масел и смазок. Продажи в розницу на иностранных рынках выросли на 11%.

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Помимо этого в 2021 году открыто четыре новых центра G-Profi Expert Center, которые предоставляют комплекс услуг по подбору масла и безразборной диагностике оборудования. Таким образом, сервисная сеть компании выросла до 23 центров, действующих в России и за рубежом.

Перед отечественной компанией стоит цель — к 2030 году войти в десятку мировых производителей смазочных материалов, а также занять 25% российского рынка масел.