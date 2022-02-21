Мы решили узнать, какие мысли проносятся в голове у водителя, когда он замечает у обочины фигуру инспектора. Наш эксперт объясняет, что скорее стоит радоваться, и вот почему.

Материалы по теме Водитель, которому мы доверяем — опрос ЗР

На минувшей неделе на сайте «За рулем» мы провели опрос: «Что вы думаете при виде сотрудника ДПС на дороге?» В исследовании приняли участие 1454 человека, из которых 42% сразу же начинают беспокоиться, не забыли ли они дома документы и не остановят ли их сейчас по неизвестному им пока поводу. 41% автовладельцев будут спокойны, понимая, что инспектор просто выполняет свою работу, а 17% решат, что проводится очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей.





Мнение эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем»:

Встретить живого инспектора что в больших городах, что в провинции — редкость. Прекрасно, что они «заряжены» на поиск нетрезвых водителей — для меня это означает, что уменьшается вероятность, что такой попадется мне на пути.

Но беда в том, что после сокращения личного состава ГИБДД в пользу ориентированных, прежде всего, на коммерцию камер фото- и видеофиксации контроль за многими нарушениями утрачен полностью. В лучшем случае встречаются засады на «встречку» — и то чаще в тех местах, где водителей провоцируют на обгоны бездумная разметка или противоречивые знаки. Изредка бывают рейды на пешеходных переходах — обычно в тех местах, где напрашивается светофор, но его нет.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

А когда я последний раз видел, например, контроль поворота из второго-третьего ряда или езды по обочине, уже и не вспомню. Бесконечные рассказы о ловле водителей за «опасное вождение» или про скрытый контроль на машинах ГИБДД без раскраски неизменно не приводят ни к чему. Нет их на дороге.

А кто-нибудь слышал, чтобы кого-нибудь оштрафовали за езду в левом ряду автомагистрали при свободных правых? А за неиспользование поворотников?

Примеров можно привести много, вот и выходит, что многие водители рано или поздно приходят к выводу: есть смысл выполнять только те правила, которые контролируются камерами. Ну и с бодуна не ездить — ведь за это «ловят»! А остальное — побоку.