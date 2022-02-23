Не все автомобилисты хотят получать на праздники связанные с машинами подарки.

Материалы по теме Как продать автомобиль — подсказки от читателей

В праздники все равны — и автомобилисты, и пешеходы. Мы имеем в виду даримые им подарки, конечно же. По случаю Дня защитника Отечества аналитический центр Sokolov провел опрос на тему, что мужчины получили и что хотели бы получить в подарок.

Сразу надо оговориться, что 61% опрошенных мужчин считают, что поздравлять с этим праздником нужно и женщин, несущих службу. Большинство женщин считают 23 февраля мужским праздником — 59%.

Самыми распространенными подарками мужчинам оказались бритвенные принадлежности (29%) и… пресловутые носки (19%), но чаще носков мужчинам дарят просто деньги (21%). Замыкают пятерку самых популярных подарков мелкие сувениры (16%) и товары для автомобилистов (13%).

Но чаще всего мужчины мечтают о деньгах (29%), гаджетах (15%), часах и даже ювелирных украшениях (13%), а также о строительном инструменте (11%).

У женщин та же проблема со стереотипами — 33% опрошенных получают в подарок на 8 марта предметы гигиены и косметику, 18% — одежду, а 17% — деньги. При этом получить в подарок деньги хотели бы 22% женщин, а еще 15% — часы и ювелирные украшения. Еще 10% женщин предпочли бы бытовую технику (10%).

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Получается, что в своих предпочтениях подарков мужчины и женщины практически не отличаются: деньги, украшения, инструмент/бытовая техника. В ходе опроса своим опытом и мнениями поделились 1011 людей в возрасте от 20 до 55 лет.

С идеальным дарителем разобрались, теперь давайте разберемся с идеальным пассажиром. Каким он должен быть по вашему мнению?

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Фото: Icons8 Team / Unsplash