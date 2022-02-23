Президент АВТОВАЗа: из-за санкций спрос на Lada только вырастет

Глава АВТОВАЗа Николя Мор допустил, что введение Западом новых санкций против России может вызвать рост спроса на национальные товары — и, в том числе, на машины Lada. Так Мор прокомментировал возможные последствие ухудшения геополитической обстановки, отвечая 22 февраля на вопрос РБК на презентации обновленной Lada Vesta на заводе Lada Ижевск в Удмуртии.
«Мы как раз недавно обсуждали с губернатором Удмуртии Александром Бречаловым, что мы можем увидеть рост национальной гордости, которая сподвигнет рост потребления национальных продуктов. В этом случае Lada окажется самым русским продуктом — у нее самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей», — сказал Николя Мор.
Президент добавил, что АВТОВАЗ действительно является российской компанией и вновь привел в пример обновленную Lada Vesta (на АВТОВАЗе ее называют «новым поколением») — модель, по словам Мора, полностью разработана и создана в России. Глава АВТОВАЗа отметил, что в запуск новой версии Весты предприятие инвестировало около 7 млрд рублей.
Напомним, что французский топ-менеджер Николя Мор ранее занимал пост генерального директора Dacia и Renault Румынии, а президентом АВТОВАЗа являлся в 2016–2018 годы и с июня 2021 года по настоящий момент.
- За день до заявления Мора относительно ситуации с Украиной, ДНР и ЛНР высказался глава Группы Renault Лука де Мео — он не исключил, что АВТОВАЗ ждет еще один кризис, связанный с разрушением цепочки поставок из-за рубежа.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС