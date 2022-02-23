Президент АВТОВАЗа: из-за санкций спрос на Lada только вырастет

Признание ДНР и ЛНР со стороны России может обернуться новыми санкциями. Но АВТОВАЗу это не повредит, считает глава предприятия.

Глава АВТОВАЗа Николя Мор допустил, что введение Западом новых санкций против России может вызвать рост спроса на национальные товары — и, в том числе, на машины Lada. Так Мор прокомментировал возможные последствие ухудшения геополитической обстановки, отвечая 22 февраля на вопрос РБК на презентации обновленной Lada Vesta на заводе Lada Ижевск в Удмуртии.

«Мы как раз недавно обсуждали с губернатором Удмуртии Александром Бречаловым, что мы можем увидеть рост национальной гордости, которая сподвигнет рост потребления национальных продуктов. В этом случае Lada окажется самым русским продуктом — у нее самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей», — сказал Николя Мор.

Президент добавил, что АВТОВАЗ действительно является российской компанией и вновь привел в пример обновленную Lada Vesta (на АВТОВАЗе ее называют «новым поколением») — модель, по словам Мора, полностью разработана и создана в России. Глава АВТОВАЗа отметил, что в запуск новой версии Весты предприятие инвестировало около 7 млрд рублей.

Напомним, что французский топ-менеджер Николя Мор ранее занимал пост генерального директора Dacia и Renault Румынии, а президентом АВТОВАЗа являлся в 2016–2018 годы и с июня 2021 года по настоящий момент.

За день до заявления Мора относительно ситуации с Украиной, ДНР и ЛНР высказался глава Группы Renault Лука де Мео — он не исключил, что АВТОВАЗ ждет еще один кризис, связанный с разрушением цепочки поставок из-за рубежа.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС