Президент АВТОВАЗа: из-за санкций спрос на Lada только вырастет — журнал За рулем

Президент АВТОВАЗа: из-за санкций спрос на Lada только вырастет

Признание ДНР и ЛНР со стороны России может обернуться новыми санкциями. Но АВТОВАЗу это не повредит, считает глава предприятия.

Материалы по теме
Обновленная Lada Vesta: Что с ценой? Победили масложор?

Глава АВТОВАЗа Николя Мор допустил, что введение Западом новых санкций против России может вызвать рост спроса на национальные товары — и, в том числе, на машины Lada. Так Мор прокомментировал возможные последствие ухудшения геополитической обстановки, отвечая 22 февраля на вопрос РБК на презентации обновленной Lada Vesta на заводе Lada Ижевск в Удмуртии.

«Мы как раз недавно обсуждали с губернатором Удмуртии Александром Бречаловым, что мы можем увидеть рост национальной гордости, которая сподвигнет рост потребления национальных продуктов. В этом случае Lada окажется самым русским продуктом — у нее самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей», — сказал Николя Мор.

Президент АВТОВАЗа: из-за санкций спрос на Lada только вырастет

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

Президент добавил, что АВТОВАЗ действительно является российской компанией и вновь привел в пример обновленную Lada Vesta (на АВТОВАЗе ее называют «новым поколением») — модель, по словам Мора, полностью разработана и создана в России. Глава АВТОВАЗа отметил, что в запуск новой версии Весты предприятие инвестировало около 7 млрд рублей.

Напомним, что французский топ-менеджер Николя Мор ранее занимал пост генерального директора Dacia и Renault Румынии, а президентом АВТОВАЗа являлся в 2016–2018 годы и с июня 2021 года по настоящий момент.

  • За день до заявления Мора относительно ситуации с Украиной, ДНР и ЛНР высказался глава Группы Renault Лука де Мео — он не исключил, что АВТОВАЗ ждет еще один кризис, связанный с разрушением цепочки поставок из-за рубежа.
  • «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Наше новое видео
«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115
Новый внедорожник Isuzu Mu-X: подробный видеообзор
Кроссовер или вэн? 7 ярких особенностей нового Hyundai Staria

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров645Количество комментариев1
Оцените материал
0:—1
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: