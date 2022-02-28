Гран-при «За рулем»: голосование завершается. Не упустите шанс!

Мы вновь обращаемся к вам, наши читатели, с просьбой выбрать лучшие автомобильные новинки. 28 февраля — последний день, когда это еще можно сделать.

Напомним, среди участников голосования разыгрываются три Нивы! И по-прежнему шансы есть у каждого, кто заполнит анкету Гран-при. Тут все просто — голосование электронное, и принять в нем участие можно в любом месте, где есть интернет.

Напомним правила: в Гран-при «За рулем» участвуют только новинки, которые появились в 2021 году впервые или сменили поколение. В нашем каталоге 49 новых моделей.

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Машины распределены по 11 классам, согласно их габаритам, типам кузова и ценам. Исключение составили лишь спортивные, коммерческие и электрические автомобили. Машины оцениваются по трем критериям: техника, дизайн, практичность.

Все подробности в анкете для голосования.

Еще раз: сегодня последний день, когда можно попытать свою удачу. С завтрашнего дня голосование будет завершено, а розыгрыш победителей мы проведем 10 марта 2022 года.