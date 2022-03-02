Бюджетные Chevrolet готовы заменить ушедших производителей

Chevrolet массового сегмента («Келес Рус») не собираются покидать Россию, а в случае давления со стороны GM у компании есть место для маневра.

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С рынка России уходят не только премиальные автопроизводители, такие как BMW, но и компании, выпускающие машины среднего ценового сегмента и бюджетные машины (General Motors, Volvo, Volkswagen, Daimler Truck, Ford). На качественные бюджетники в ближайшее время ожидается особенно высокий спрос, и важно, чтобы предложение ему соответствовало. В этом случае дилеры не смогут чрезмерно повышать на них цены, выводя модели, по сути, в средний ценовой сегмент.

Возьмем к примеру Chevrolet. При возможном давлении со стороны General Motors узбекская UzAuto Motors вполне может и вовсе не использовать американский бренд и, скажем, возродить бренд Ravon, под которым автомобили продавались ранее, в том числе и в России. В случае протестов со стороны южнокорейского обладателя этого бренда для автомобилей может быть выбрано любое другое название. Пока же об этом речи не идет. Так как сейчас официальный дистрибьютор Chevrolet массового сегмента в РФ — компания «Келес Рус» — заявляет о готовности по-прежнему насыщать российский рынок востребованными моделями.

— В настоящий момент операционная деятельность официального дистрибьютора Chevrolet массового сегмента в России — компании «Келес Рус» — осуществляется в плановом режиме. Напомним, «Келес Рус» — совместное предприятие UzAuto Motors (Узбекистан) и «СарыаркаАвтоПром» (Казахстан), отвечающее за реализацию в России с 15 июня 2020 года автомобилей Chevrolet массового сегмента и развитие дилерской сети. Эта деятельность осуществляется в рамках заключенного в феврале 2020 года специального соглашения между General Motors и UzAuto Motors, предусматривающего возможность использования товарного знака Chevrolet на ряде экспортных рынков, включая Россию, Белоруссию и Казахстан.

На сегодняшний день модельный ряд Chevrolet массового сегмента представлен в нашей стране тремя автомобилями — Cobalt, Nexia и Spark. При этом компактный городской хэтчбек А-класса Chevrolet Spark для российского рынка выпускается в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, расположенном в городе Асака, а седаны В-класса Chevrolet Cobalt и Nexia поставляются к нам казахстанским заводом «СарыаркаАвтоПром» (город Костанай), где эти модели выпускаются методом крупноузловой сборки из комплектующих, произведенных на заводе UzAuto Motors.

Компания «Келес Рус» в режиме реального времени контролирует выполнение всех контрактных обязательств перед партнерами, соблюдая законы и правила рынков, включая правила экспортного контроля, и, конечно же, внимательно следит за развитием событий, связанных с введением антироссийских экономических санкций, и продолжает оценивать их последствия.

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Фото: «Келес Рус»