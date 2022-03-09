Розыгрыш трех Lada Niva (скоро!)

Завтра, 10 марта в 14:00 по московскому времени, состоится розыгрыш внедорожников Niva Legend, Bronto и Travel среди наших читателей.

Голосование в рамках главной российской автомобильной премии — Гран-при «За рулем» — закончилось 28 февраля. Мы благодарим всех, кто прошел вместе с нами этот увлекательный квест, и разделяем ваше нетерпение — как и вам, нам хочется побыстрее узнать результаты Гран-при «За рулем»: какие новинки 2021 года оказались лучшими. Но анкет очень много. Более 80 тысяч! Это очередной рекорд, которого мы добились благодаря вашей поддержке. Спасибо!

Теперь настало время выбрать среди читателей «За рулем», принявших участие в голосовании, трех победителей, которым и достанутся внедорожники Lada.

Напомним, что в этом году призами стали Lada Niva Legend, Lada Niva Legend Bronto и Lada Niva Travel.

Победители будут выбираться непредвзятой машиной — генератором случайных чисел. Поэтому шансы выиграть автомобиль одинаковы у всех, кто принял участие в голосовании Гран-при «За рулем».

С 2020 года розыгрыш призов среди голосовавших читателей проводится в прямом эфире, и следить за ним могут все желающие.

Посмотреть трансляцию можно будет на нашем сайте или на нашем YouTube-канале. Начало: 10 марта 2022 года в 14:00 по Москве.

Всем желаем удачи!!!

Кстати, если вы не успели принять участие в голосовании Гран-при «За рулем», не отчаивайтесь. Мы проводим его каждый год. У вас еще будет возможность испытать удачу. Следите за нашими публикациями.