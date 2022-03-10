Mazda представила два новых двигателя — журнал За рулем

Mazda представила два новых двигателя

Это 3-литровый бензиновый и 3,3-литровый дизельный моторы.

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Оба агрегата имеют по 6 цилиндров и рядную компоновку, а также получили технологию мягкого гибрида и будут работать в паре с новым 8-ступенчатым автоматом.

Бензиновый трехлитровый двигатель e-Skyactiv X будет отличаться «плавным ускорением и привлекательным звуком». При этом в Mazda заявили, что двигатель будет таким же экономичным, как менее мощный четырехцилиндровый мотор — все благодаря усовершенствованной технологии сжигания обедненной смеси. Важно отметить, что это безнаддувный двигатель.

Дизельный мотор объемом 3,3 литра e-Skyactiv D — это доработанный 2,2-литровый агрегат. В нем инженеры применили камеры сгорания яйцевидной формы, разделив тем самым топливо-воздушно смесь на две части. Это улучшило процесс сгорания, а площадь обедненного горения увеличилась — смесь сгорает вся полностью. При этом шестицилиндровый дизель весит как обычный четырехцилиндровый.

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Технология «M Hybrid Boost» — это мягкая гибридная установка на 48 В, позволяющая сократить расход топлива и количество выбросов, но при этом улучшить динамику автомобиля.

Оба двигателя будут сочетаться с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, в которой отсутствует гидротрансформатор. Вместо него используется многодисковая муфта, поэтому передачи переключаются быстрее и плавнее. Также автомат отличается компактными размерами, что уменьшит диаметр тоннеля в салоне и оставит больше места для ног водителя и переднего пассажира.

Фото: Mazda

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