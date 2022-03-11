Назван самый популярный «китаец» в России

Он всего в нескольких шагах от Топ-10 бестселлеров авторынка, и разрыв уже не выглядит принципиальным...

В последний зимний месяц лидерство по продажам в РФ среди китайских брендов удержал Haval — дилеры реализовали 3569 автомобилей, что на 65% больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на отчет АЕБ. Бестселлер среди китайских моделей — тоже Haval: это кроссовер Jolion, разошедшийся в минувшем феврале тиражом 1557 экземпляров.

С этим результатом Jolion попал на 16-ю строчку февральского Топ-25 продаж на российском рынке. То есть он находится буквально в четырех шагах от Renault Logan (12 место, 2006 автомобилей) и в шести шагах от замыкающего первую десятку Ларгуса (2744 автомобиля). Как видим, разрывы уже не принципиальные.

Еще один китайский кроссовер, оказавшийся в Топ-25 — это Chery Tiggo 7 Pro: 23-е место с 1387 проданными автомобилями. Сам бренд в феврале уверенно занял среди «китайцев» вторую строчку: объем реализованных автомобилей по сравнению с прошлым февралем вырос на 45%, с 1998 до 2907. А третье место — у премиального бренда Chery, продающего полноприводные кроссоверы Exeed: 1001 автомобиль, ушедший клиентам в феврале, тогда как годом ранее было всего 130.

Остальные китайские бренды пока исчисляют свои ежемесячные продажи сотнями штук.

Однако последние события, по мнению экспертов, перераспределят российский авторынок в пользу корейских и китайских брендов, и их суммарная доля к лету может достигнуть 50%...

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Фото: Haval