В приложении Госуслуги.Авто теперь можно обжаловать штрафы

Новая функция доступна в мобильной версии «Госуслуги.Авто».

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«У пользователей ресурса Госуслуги.Авто появилась возможность через приложение обжаловать штрафы за нарушение ПДД», — сообщает Минцифры.



Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами. Для этого нужно зайти в раздел с оплатой штрафов и выбрать штраф, Если его можно обжаловать онлайн, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования. Далее необходимо выбрать причину обжалования, загрузить подтверждающие документы (фотографии, видеозаписи, объяснение водителя) и направить жалобу.



Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней.





— Мобильное приложение Госуслуги.Авто было запущено осенью 2021 года, и на сегодняшний день его скачали более 1,5 млн пользователей, — напомнил замглавы Минцифры Андрей Черненко.

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В Госуслуги.Авто можно загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в электронном виде, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительских прав, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля и скачать выписку из государственного реестра транспортных средств ГИБДД.

Сейчас к списку возможностей добавилось и обжалование штрафов, функционал приложения будет расширяться.

В будущем с помощью него можно будет оформить европротокол онлайн, загрузить данные о страховке и техосмотре, оформить куплю-продажу автомобиля онлайн и предъявить водительское удостоверение в электронном виде.

Фото: АГН «Москва»