Спрос на автокредиты падает

Судя по новым кредитным условиям, в марте автокредитов будет выдано еще меньше.

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В феврале покупателям автомобилей, как новых, так и с пробегом, было выдано 70,4 тысячи автокредитов. Это на 5,4% меньше, чем в феврале 2021 года.

Надо отметить, что и количество купленных автомобилей тоже уменьшилось, но на 4,8% — 114 349 штук.

Но если сравнивать количество выданных в минувшем феврале автокредитов с показателями января (60,9 тыс. договоров), то их выдали больше на 15,6%.

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Самым бойким рынком автокредитов остается Москва, жители которой купили в долг в феврале 6,7 тысячи машин, рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). На втором месте — Московская область с показателем 4,8 тысячи выданных кредитов, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург — 4,5 тысячи автокредитов. Замыкают пятерку лидеров Краснодарский край (3,2 тысячи) и Татарстан (2,9 тысячи).

директор по маркетингу НБКИ:

— В целом, сокращение выдачи автокредитов в стране пока можно назвать достаточно незначительным. Также можно говорить о разнонаправленной региональной динамике выдачи кредитов на покупку автомобилей. Так, в некоторых регионах страны (включая Москву с Московской областью) в феврале был отмечен существенный рост автокредитования. Общее же сокращение выдачи автокредитов стало следствием не столько ухудшения экономической ситуации в конце февраля текущего года, сколько продолжающегося дефицита новых автомобилей и запасных частей к ним. При этом стоит отметить, что поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. Однако в ближайшие месяцы рост ставок в результате санкционного давления станет определяющим фактором для кредитного рынка, где можно ожидать существенного спада, сравнимого с весной 2020 года. Тем не менее, сглаживающее значение будут оказывать меры поддержки заемщиков, принимаемые регулятором и банками. Также следует отметить, что в условиях снижения доступности кредитов вырастет значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) для заемщиков.

Фото: Depositphotos, Национальное бюро кредитных историй