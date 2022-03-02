Со временем количество автомобилей в салонах увеличится — оно будет меняться вслед за спросом, но купить машину в кредит стало проблематично.

Некоторые автопроизводители, опасаясь санкций за присутствие в России, уже приостановили деятельность на рынке нашей страны. Это, например, General Motors, Volvo, Volkswagen, Daimler Truck, BMW, Ford и Harley-Davidson. У других производителей возникли трудности с поставками комплектующих, из-за чего они были вынуждены приостановить конвейеры. Это, например, Renault и Hyundai.

— На фоне геополитической напряженности и риска попасть под западные санкции ряд европейских и американских брендов могут уйти с российского рынка. На это накладывается усилившийся из-за разрыва логистических цепочек дефицит полупроводников и других автокомпонентов. Например, на прошлой неделе японский автопроизводитель Toyota остановил все свои заводы в Японии из-за нехватки комплектующих, в частности чипов. Поэтому можно предсказать острейший дефицит автомобилей на российском рынке.

То есть, автомобилей в продаже становится все меньше и меньше, и они заметно дорожают из-за падения курса рубля. Даже АВТОВАЗ повысил цены на Лады — на некоторые модели до 30%. Но рано или поздно цены должны стабилизироваться — это в интересах и продавцов, и покупателей.

Но любой рынок обязательно наполняется товарами при наличии на них спроса. Спрос же на новые автомобили зависит от платежеспособности населения и доступности автокредитов. Но здесь пока нет ни одной хорошей новости.

— Цены будут расти в соответствии с динамикой курса рубля, вероятно, даже опережающими темпами, т.к. поставщики будут закладывать премию на геополитическое риски.

Кредиты уже подорожали — сегодня реальная ставка составляет 30–32% годовых, помимо этого практически все кэптивные банки импортеров в понедельник приостановили выдачу автокредитов.

Покупатели, которые хотели приобрести новый автомобиль, но в силу ряда причин не успели этого сделать сейчас, начинают рассматривать покупку автомобилей с пробегом возрастом до 3 лет. Вероятно, что в случае ухода из России европейских автопроизводителей их долю рынка со временем займут компании из Китая и Южной Кореи, если власти страны не введут санкции.

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То есть, имея деньги на руках, есть смысл купить автомобиль незамедлительно. В противном случае с приобретением машины лучше повременить до стабилизации ситуации на рынке. Как отметили эксперты, события развиваются очень стремительно, а место ушедших с рынка России автопроизводителей займут другие.

О предположительном перераспределении рынка читайте здесь.

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