Некоторые автопроизводители, опасаясь санкций за присутствие в России, уже приостановили деятельность на рынке нашей страны. Это, например, General Motors, Volvo, Volkswagen, Daimler Truck, BMW, Ford и Harley-Davidson. У других производителей возникли трудности с поставками комплектующих, из-за чего они были вынуждены приостановить конвейеры. Это, например, Renault и Hyundai.
— На фоне геополитической напряженности и риска попасть под западные санкции ряд европейских и американских брендов могут уйти с российского рынка. На это накладывается усилившийся из-за разрыва логистических цепочек дефицит полупроводников и других автокомпонентов. Например, на прошлой неделе японский автопроизводитель Toyota остановил все свои заводы в Японии из-за нехватки комплектующих, в частности чипов. Поэтому можно предсказать острейший дефицит автомобилей на российском рынке.
То есть, автомобилей в продаже становится все меньше и меньше, и они заметно дорожают из-за падения курса рубля. Даже АВТОВАЗ повысил цены на Лады — на некоторые модели до 30%. Но рано или поздно цены должны стабилизироваться — это в интересах и продавцов, и покупателей.
— Дефицит автомобилей сохранится в отрасли и продолжит влиять на динамику. Сейчас крайне сложно давать прогнозы по рынку, все продолжают работу в штатном режиме. Вероятно, что на фоне роста курса валюты розничная цена новых автомобилей будет проиндексирована, это произойдет, когда курс будет стабилен. Ситуация меняется стремительными темпами, дать оценку на перспективу крайне трудно, повышение ключевой ставки однозначно повлияет на рынок, за этим может последовать снижение спроса.
Но любой рынок обязательно наполняется товарами при наличии на них спроса. Спрос же на новые автомобили зависит от платежеспособности населения и доступности автокредитов. Но здесь пока нет ни одной хорошей новости.
— Цены будут расти в соответствии с динамикой курса рубля, вероятно, даже опережающими темпами, т.к. поставщики будут закладывать премию на геополитическое риски.
Кредиты уже подорожали — сегодня реальная ставка составляет 30–32% годовых, помимо этого практически все кэптивные банки импортеров в понедельник приостановили выдачу автокредитов.
Покупатели, которые хотели приобрести новый автомобиль, но в силу ряда причин не успели этого сделать сейчас, начинают рассматривать покупку автомобилей с пробегом возрастом до 3 лет. Вероятно, что в случае ухода из России европейских автопроизводителей их долю рынка со временем займут компании из Китая и Южной Кореи, если власти страны не введут санкции.
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То есть, имея деньги на руках, есть смысл купить автомобиль незамедлительно. В противном случае с приобретением машины лучше повременить до стабилизации ситуации на рынке. Как отметили эксперты, события развиваются очень стремительно, а место ушедших с рынка России автопроизводителей займут другие.
- О предположительном перераспределении рынка читайте здесь.
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