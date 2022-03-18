Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли — журнал За рулем

Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли

Они впервые участвовали в гонках Mint 400 Off-Road Ride (Мятные гонки) в Неваде, стартовав на военных внедорожниках GMV.

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Зеленые береты из 5-й группы спецназа Армии США решили в этом году принять участие в знаменитой гонке по бездорожью Mint 400 в Неваде. Mint 400 считается самой старой и самой сложной гонкой по бездорожью в Северной Америке, и проводится она с 1968 года.

Спецназовцы решили использовать армейский внедорожник GMV. Это 6-тонный 5-метровый автомобиль со 175-сильным (360 Нм) турбодизелем Iveco объемом 3 литра, разгоняющим его до 120 км/ч.

Никаких доработок для гонок в военный внедорожник зеленые береты не вносили. Другие команды использовали автомобили, специально созданные для гонок по бездорожью. Поэтому команда спецназа была выведена в особый класс.

Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли

Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли

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GMV смогли проехать только два 100-мильных круга (два раза по 161 км — 322 км). Но это лишь половина гонки, дистанция которой составляет 400 миль (644 км). За это им вручили приз за участие — «почетную награду за финиш».

Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли

Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли

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Они не столько соревновались, сколько помогали другим командам, вытаскивая их из сложнопроходимых мест и буксируя в ремонтные боксы. Конечно же, это всё было просто рекламной акцией.

В этом году в Mint 400 приняли участие около 500 гонщиков в 80 различных классах.

Фото: Mint 400

Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли

Они впервые участвовали в гонках Mint 400 Off-Road Ride (Мятные гонки) в Неваде, стартовав на военных внедорожниках GMV.

Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли — фото 1321159Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли — фото 1321160Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли — фото 1321161Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли — фото 1321162Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли
Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли

Они впервые участвовали в гонках Mint 400 Off-Road Ride (Мятные гонки) в Неваде, стартовав на военных внедорожниках GMV.

Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли — фото 1321159Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли — фото 1321160Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли — фото 1321161Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли — фото 1321162Зеленые береты США не смогли доехать до финиша ралли
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