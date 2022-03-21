Известного блогера приговорили к реальному сроку

После оглашения приговора суда скандально прославившегося Эдварда Била взяли под стражу.

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Напомним, что год назад блогер Эдвард Бил стал виновником аварии в центре Москвы. Управляя автомобилем Audi, он выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате пострадала сотрудница аппарата Госдумы Марият Артемова, которая провела в больнице несколько месяцев, получив серьезные травмы в той аварии.

Точку в деле, казалось бы, поставили летом прошлого года, когда суд приговорил Эдварда к двум годам ограничения свободы. Пострадавшую приговор в виде обязательных работ для Эдварда Била устроил.

Но прокурор счел такое наказание слишком мягким и обжаловал приговор. В рамках нового судебного разбирательства блогера приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы.

«Признать Эдварда Била виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует ТАСС приговор судьи Александры Авдотьиной.

После оглашения приговора суда блогера взяли под стражу.

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Теперь уже Эдвард Бил намерен обжаловать приговор суда, а основанием станет то, что у него на иждивении находятся двое детей, а также жена и бабушка.

Ранее девушке, Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе, дали 5 лет.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС