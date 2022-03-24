Власти внимательно следят за ситуацией с Группой Renault и помогут АВТОВАЗу

В Минпромторге сообщили, что постоянно контактируют с руководством компаний после заявления французской Группы о приостановке работы в России. АВТОВАЗ также выпустил заявление.

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Минпромторг РФ постоянно контактирует с руководством АВТОВАЗа и Группы Renault после заявления французского автопроизводителя о приостановке работы своего московского завода и изучении возможных вариантов своей доли в АВТОВАЗе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на портале ведомства. Напомним, 68% акций АВТОВАЗа принадлежат Renault Group.

«Предпринимаются все необходимые действия для скорейшего возврата к стабильной работе всех конвейеров. В частности, достигнута договоренность о том, что до окончания корпоративного отпуска (24 апреля) службы закупок и логистики АО „АВТОВАЗ“ приложат все усилия для решения вопросов, связанных с созданием запасов необходимых комплектующих», — говорится в официальном сообщении Минпромторга.

Ведомство окажет содействие АВТОВАЗу в загрузке мощностей, запуске новых модификаций автомобилей, продолжении программы локализации и ускоренного импортозамещения. Проконтролирует также исполнение социальных обязательств предприятия перед работниками.

Как и другим крупнейшим автопроизводителям, АВТОВАЗу обеспечен доступ к мерам господдержки, среди которых льготное кредитование на пополнение оборотных средств, льготные займы на реализацию проектов импортозамещения, блок промышленных субсидий, компенсация части транспортных затрат, затрат на НИОКР и многое другое.

О дальнейших перспективах завода Renault в Москве российские власти объявят до конца следующей недели . Пока этот вопрос обсуждается совместно со столичным правительством.

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АВТОВАЗ сегодня также выпустил заявление по поводу приостановки деятельности Renault на территории России. В нем говорится, что за последние недели были приняты все возможные меры для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива из 40 800 сотрудников. На апрель перенесли корпоративный отпуск, за это время постараются восстановить цепочки поставок и заменить некоторые критически важные импортные компоненты альтернативными. Компания стремится выполнить свои обязательства перед своими сотрудниками, поставщиками, дилерами и партнерами на всей территории Российской Федерации и на экспортных рынках.

В сообщении компании, поступившем в «За рулем», также говорится, что готовятся спецверсии некоторых моделей Lada, которые менее подвержены влиянию импортных комплектующих.

Поставщиков некоторых компонентов АВТОВАЗ ищет в Азии.

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